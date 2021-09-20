О'Хара: "Роналду нырял"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара обвинил нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в симуляции во время матча против "Вест Хэма".

После победы 1:2 над "Вест Хэмом" накануне главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пожаловался на судейство и заявил, что Роналду должен был получить два пенальти.



О'Хара согласен с Сульшером только наполовину и считает, что Криштиану откровенно нырял, когда пытался заработать 11-метровый в столкновении с Куртом Зума.



"В первом случае пенальти был 100-процентный. Он (Цоуфал) срубил Роналду, выставив свою ногу. Это пенальти на 100 процентов. Не могу поверить, что его не назначили".



"Но второй эпизод — это не пенальти. Роналду двигался на скорости, и хотя он прокинул мяч мимо Зума, с других повторов видно, что он нырял. Он помышлял лишь о том, чтобы получить пенальти, хотя Зума действительно припозднился".



"Если ты прошел соперника и был остановлен силовым методом, это пенальти. Но Роналду заранее искал этот контакт, и это злит меня".



"Он знал, что ему не нанести удар, поэтому он прокинул мяч и, видя возможность для столкновения, стал падать. Это не пенальти, это нырок!"



"Если ты начинаешь падать еще до того, как вступил в контакт, значит ты ныряешь", — сообщил О'Хара talkSPORT.