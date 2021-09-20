Сын Дэвида Бекхэма дебютировал в профессиональном футболе

Ромео Бекхэм, сын бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Дэвида Бекхэма, стал потомственным футболистом, дебютировав на профессиональном уровне.

Получив футболку с 11-м номером, Ромео вышел в стартовом составе "Форт-Лодердейла" на матч третьего американского дивизиона против "Торменты" минувшей ночью.



Как и свой звездный отец, 19-летний Ромео расположился на правом фланге и провел довольно продуктивные 79 минут, а матч закончился со счетом 2:2.



Правда, дебют Ромео не был бы возможен без отца. Дело в том, что "Форт-Лодердейл" является резервной командой клуба МЛС "Интер Майами", совладельцем и президентом которого как раз является Дэвид Бекхэм.