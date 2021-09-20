Сын Дэвида Бекхэма дебютировал в профессиональном футболе
Ромео Бекхэм, сын бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Дэвида Бекхэма, стал потомственным футболистом, дебютировав на профессиональном уровне.
Получив футболку с 11-м номером, Ромео вышел в стартовом составе "Форт-Лодердейла" на матч третьего американского дивизиона против "Торменты" минувшей ночью.
Как и свой звездный отец, 19-летний Ромео расположился на правом фланге и провел довольно продуктивные 79 минут, а матч закончился со счетом 2:2.
Правда, дебют Ромео не был бы возможен без отца. Дело в том, что "Форт-Лодердейл" является резервной командой клуба МЛС "Интер Майами", совладельцем и президентом которого как раз является Дэвид Бекхэм.
20.09.2021 17:00
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Подающий надежды как и мать безвиза в свое время, но увы она стала портовой ш****й
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