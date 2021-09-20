Невилл: "К Кейну теперь будут вопросы"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну должны появиться вопросы после поражения 0:3 от "Челси".

Провалив матч против "Кристал Пэлас", спустя неделю Кейн столь же невыразительно сыграл против "Челси". В обоих дерби Харри выглядел просто незаинтересованным.



Невилл связывает такое разбитое состояние Кейна с сорвавшимся трансфером минувшим летом.



"Это всегда непросто, когда игрок хочет покинуть твой клуб, и каждый в раздевалке при этом знает, что он хочет уйти".



"Думаю, после этого матча к нему будут некоторые вопросы, потому что в концовке он выглядел подавленным".



"Он играл против очень, очень хорошей команды. У "Челси" хорошая статистика против "Тоттенхэма" в последние годы, и он думал про себя: "Я все еще здесь, играю за "Тоттенхэм". Мы не будем сражаться за трофеи и не попадем в топ-4".



"Он хотел большего, он хотел уйти и сражаться за трофеи, как этот "Челси", — сообщил Невилл в своем подкасте.