Невилл: "К Кейну теперь будут вопросы"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну должны появиться вопросы после поражения 0:3 от "Челси".
Провалив матч против "Кристал Пэлас", спустя неделю Кейн столь же невыразительно сыграл против "Челси". В обоих дерби Харри выглядел просто незаинтересованным.
Невилл связывает такое разбитое состояние Кейна с сорвавшимся трансфером минувшим летом.
"Это всегда непросто, когда игрок хочет покинуть твой клуб, и каждый в раздевалке при этом знает, что он хочет уйти".
"Думаю, после этого матча к нему будут некоторые вопросы, потому что в концовке он выглядел подавленным".
"Он играл против очень, очень хорошей команды. У "Челси" хорошая статистика против "Тоттенхэма" в последние годы, и он думал про себя: "Я все еще здесь, играю за "Тоттенхэм". Мы не будем сражаться за трофеи и не попадем в топ-4".
"Он хотел большего, он хотел уйти и сражаться за трофеи, как этот "Челси", — сообщил Невилл в своем подкасте.
20.09.2021 16:00
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Последние комментарии:
Да проблема была в том, что тот же состав отыграл в четверг и имел отдых всего 2 дня, в то время как Челси 4 дня. С Зенитом, когда у них был отдых 2 дня тоже не бежалось и еле выиграли
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Да там проблема не в Кейна. Вся команда встала. Нужно возвращаться Почеттино и всё.
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Хочется типа скатится в говно чтоб потом перейти в мс в январе за меньшую сумму
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