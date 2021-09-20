"Ливерпуль" остался без Тиаго на неделю, как минимум

Тиаго Алькантара Полузащитник Тиаго Алькантара пропустит оба матча "Ливерпуля" на этой неделе из-за травмы икроножной мышцы.

Это повреждение Тиаго получил во время победы 3:0 над "Кристал Пэлас" в минувшую субботу, покинув поле "Энфилда" на 62-й минуте.

Как гласит официальное заявление "красных", клуб все еще ожидает результатов дополнительных медицинских тестов, но уже сейчас понятно, что ни против "Норвича" в Кубке Лиги во вторник, ни против "Брентфорда" в Премьер-Лиге в субботу Алькантара не сыграет.

Что касается правого защитника Трента Александер-Арнольда, пропустившего матч против "Пэлас" из-за плохого самочувствия, то он вернется в строй через считанные дни, но с "Норвичем" не сыграет.

Нападающий Роберто Фирмино, пропустивший три последних матча "Ливерпуля" из-за проблем с задней поверхностью бедра, также в нескольких днях от возобновления полноценных тренировок.


Метки Александер Арнольд, Алькантара, Ливерпуль, травмы, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 414

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  1. gerrard08 20.09.2021 15:28 # gerrard08
    заебись что так не долго.

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  2. bezviz 20.09.2021 15:24 # bezviz
    зае6ись, ой как зае6ись))

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  3. danny949494 20.09.2021 15:09 # danny949494
    Уехехе!! Заебись!!

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