"Ливерпуль" остался без Тиаго на неделю, как минимум
Полузащитник Тиаго Алькантара пропустит оба матча "Ливерпуля" на этой неделе из-за травмы икроножной мышцы.
Это повреждение Тиаго получил во время победы 3:0 над "Кристал Пэлас" в минувшую субботу, покинув поле "Энфилда" на 62-й минуте.
Как гласит официальное заявление "красных", клуб все еще ожидает результатов дополнительных медицинских тестов, но уже сейчас понятно, что ни против "Норвича" в Кубке Лиги во вторник, ни против "Брентфорда" в Премьер-Лиге в субботу Алькантара не сыграет.
Что касается правого защитника Трента Александер-Арнольда, пропустившего матч против "Пэлас" из-за плохого самочувствия, то он вернется в строй через считанные дни, но с "Норвичем" не сыграет.
Нападающий Роберто Фирмино, пропустивший три последних матча "Ливерпуля" из-за проблем с задней поверхностью бедра, также в нескольких днях от возобновления полноценных тренировок.
20.09.2021 15:00
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заебись что так не долго.
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зае6ись, ой как зае6ись))
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Уехехе!! Заебись!!
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