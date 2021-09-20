"Ливерпуль" остался без Тиаго на неделю, как минимум

Полузащитник Тиаго Алькантара пропустит оба матча "Ливерпуля" на этой неделе из-за травмы икроножной мышцы.

Это повреждение Тиаго получил во время победы 3:0 над "Кристал Пэлас" в минувшую субботу, покинув поле "Энфилда" на 62-й минуте.



Как гласит официальное заявление "красных", клуб все еще ожидает результатов дополнительных медицинских тестов, но уже сейчас понятно, что ни против "Норвича" в Кубке Лиги во вторник, ни против "Брентфорда" в Премьер-Лиге в субботу Алькантара не сыграет.



Что касается правого защитника Трента Александер-Арнольда, пропустившего матч против "Пэлас" из-за плохого самочувствия, то он вернется в строй через считанные дни, но с "Норвичем" не сыграет.



Нападающий Роберто Фирмино, пропустивший три последних матча "Ливерпуля" из-за проблем с задней поверхностью бедра, также в нескольких днях от возобновления полноценных тренировок.