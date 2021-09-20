Хамес Родригес прибыл в Катар

Дэвид Мойес Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес прибыл в Катар для переговоров с местным клубом "Эр-Райян".

Едва заступив на тренерский мостик "Эвертона" минувшим летом, Рафаэль Бенитес сразу же сказал Хамесу, что тот не входит в его планы.

Родригес является самым высокооплачиваемым игроком на "Гудисон Парк" с зарплатой свыше 200 тысяч фунтов в неделю, поэтому желание "ирисок" расстаться с 30-летним колумбийцем было объяснимо.

Хамес не покинул "Эвертон" в летнее трансферное окно, несмотря на интерес "Порту", "Милана" и "Истанбул Башакшехира", но может сделать это сейчас благодаря интересу из Катара.

Liverpool Echo ожидает, что экс-игрок "Реала" и "Баварии" проведет в Катаре оставшиеся девять месяцев по своему контракту с "Эвертоном".


Метки Родригес, Эвертон, Эр-Райян

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2021 14:00

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