О'Хара видит в "большой четверке" доминирующую силу на следующие 15 лет

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара считает, что "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" могут стать доминирующей силой в Премьер-Лиги на следующие 15 лет.

В прошлом у Премьер-Лиги уже была "большая четверка", которая плавно переросла в "большую шестерку", однако прямо сейчас О'Хара снова видит только четыре топ-клуба.



По мнению О'Хары, у этой четверки не только нет реальных конкурентов в Премьер-Лиге, но и даже не предвидится.



"За пределами этой "большой четверки" я не вижу команды, которая бы смогла выиграть Премьер-Лигу в следующие 10-15 лет".



"Сейчас эти четыре команды вышли на новый уровень. Они слишком хороши. Они слишком мощны. Они могут привлекать больших игроков".



"Вест Хэм" выступает отлично, они великолепны. Но они финишируют пятыми. Такова реальность, так это выглядит сейчас".



"Я не верю, что в следующие 10 лет мы увидим команду, способную приблизиться к этой "большой четверке". Правда не верю".



"Я не представляю себе, что кто-нибудь не из этой четверки выиграет Премьер-Лигу. Я просто не представляю. Эти команды слишком сильны".



"Посмотрите, какими игроками они обладают. Посмотрите, какие деньги они могут тратить на игроков. Они неприкасаемы. Слушайте, мне нравится это, но команды вроде "Лестера" и "Тоттенхэма" им не конкуренты", — цитирует О'Хару Daily Mail.