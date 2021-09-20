Будущее Стерлинга в "Сити" все туманнее
Неудачный старт сезона вызывает еще больше сомнений насчет будущего вингера Рахима Стерлинга в "Манчестер Сити".
Стерлинг весьма неубедительно — на фоне предыдущих — провел прошлый сезон, по ходу которого медиа регулярно спекулировали насчет возможного ухода Рахима из "Сити".
С конца февраля Стерлинг забил только 22 мяча за "горожан", а в этой кампании у Рахима и вовсе нет ни голов, ни результативных передач.
Клубная форма Стерлинга резко контрастирует с тем футболом, который Рахим демонстрирует в сборной Англии, где за тот же период он отличился пять раз в 12 матчах.
Ситуацию Стерлинга усугубляет тот факт, что 26-летний англичанин уже вступил в предпоследний год по своему действующему контракту, а затяжной спад выступает помехой к продлению сотрудничества.
Прежде главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола озвучивал идею, чтобы сделать из Стерлинга центрального нападающего, но теперь, утверждает The Telegraph, у него все больше причин, чтобы избавиться от Рахима и поискать забивного форварда на трансферном рынке.
20.09.2021 12:00
Просмотров: 601
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Королева
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий