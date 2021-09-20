Семь вещей, что мы узнали в 5-м туре

"Челси" крушит "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" чудом остается с победой против "Вест Хэма", "Манчестер Сити" расстраивает своих фанатов. Таковы некоторые наблюдения по 5-му туру Премьер-Лиги.





"Ньюкасл" и "Лидс" остаются без побед



Пятничная игра была возможностью для обеих команд одержать свою первую победу. "Ньюкасл" и "Лидс" играют в разный футбол, но их проблемы на старте сезона схожи — свою слабость в обороне они не могут компенсировать атакующей игрой. Несмотря на наличие хороших отрезков, ни те, ни другие также не могут сказать, что переиграли кого-либо из своих предыдущих оппонентов.



В очной встрече небольшое преимущество можно отдать "Ньюкаслу". "Лидс" поединок начал лучше, но команда Марсело Бьелсы утратила в интенсивности к середине первого тайма, после чего самым острым футболистом на поле стал Аллан Сен-Максимен. Его прекрасный гол позволил команде Стива Брюса отыграться, и счастье гостей, что француз отличился один раз: моменты "Ньюкасла" после перерыва были лучше.



"Ньюкасл" и "Лидс" остаются без побед, но с большими, чем от прошлого сезона, ожиданиями. На команду Стива Брюса их, как всегда, возлагают болельщики, а вот "Лидс" взвалил их на себя сам — и хорошим первым в элите сезоном, и словами игроков о желании пробиться в Европу.



Гвардиола болельщиков не порадовал



Слова менеджера "Манчестер Сити", призвавшего фанатов активно поддержать команду в игре с "Саутгемптоном", те расценили однозначно: как претензию насчет низкой посещаемости в матче с "РБ Лейпциг". Извиняться Гвардиола не стал, а сам поединок чемпионата подтвердил опасения тренера, ожидавшего сложного противостояния от команды Ральфа Хазенхюттля.



"Саутгемптоном" с топовыми соперниками играет очень по-разному, и такой прессинг в матче с "Сити" сюрпризом не был. Удивило качество выступления чемпионов Англии. Периодически терять очки подопечные Гвардиолы могут, но сложно вспоминать, когда "горожане" в последний раз были настолько плохи в простых вещах и создали так мало моментов у ворот соперника. Хозяевам повезло с отмененным пенальти после подката Кайла Уолкера, но жаловаться на судьбу за отмененный гол Рахима Стерлинга не стоит. Впервые с марта 2017 "Сити" нанес только один удар в створ ворот соперника в Премьер-Лиге, да тот — на 90-й минуте.



Гвардиола признал свою вину за выступление, которое неудачно совпало с небольшим конфликтом тренера и фан-клуба.



"Арсенал" отрывается от аутсайдеров



Настроение в лагере "канониров" улучшается. После провального старта команда Микеля Артеты побеждает во втором туре подряд. В соперниках снова была команда без побед, но "Бернли" — это все-таки более серьезная проверка, чем "Норвич", проигравший в этом туре пятую игру из пяти.



Правда, домашняя статистика команды Шона Дайча выглядит неправдоподобной. Последнюю победу на "Терф Мур" "Бернли" одержал еще в конце января. Сейчас удача "бордовым" не улыбается, хотя налицо и усталость игроков, продолжающих играть без ротации в течение нескольких сезонов. В матчах с "Эвертоном" и "Брайтоном" "Бернли" отдавал преимущество в процессе, на этот раз проснулся после перерыва. Но "Арсенал", забив до перерыва благодаря классному штрафному Эдегора, удар держал и сумел оторваться от аутсайдеров.



Шон Дайч будет сохранять спокойствие в любой ситуации, но Микель Артета снова может оказаться под давлением через неделю. Если "Арсенал" проиграет в дерби "Тоттенхэму", настроение резко изменится на то, что было перед "Норвичем".



"Ливерпуль" снова не оставляет шансов "Пэлас"



Лондонская команда долгое время была последней, кто побеждал на "Энфилде", но после апреля 2017 года "орлам" в противостояниях с "Ливерпулем" места не было. "Унизительным" назвал поражение 0:7 в декабре прошлого года экс-менеджер "Пэлас" Рой Ходжсон. Патрику Виейра испытывать такое унижение не пришлось, но его команда все равно была обречена на неудачу.



Обречена она была и на гол Садио Мане, который положил начало успеху "Ливерпуля". У Мане на старте сезона есть проблемы с реализацией моментов, но сенегалец забивает в девятой подряд встрече с "Кристал Пэлас", устанавливая рекорд Премьер-Лиги. Садио также забил свой 100-й гол за "Ливерпуль", а взять три очка команде Юргена Клоппа не помешала ни ротация состава, ни достоинства соперника, неделю назад разгромившего "Тоттенхэм".



Та победа в дерби очень помогает Виейра на старте его периода в "Пэлас". Равно как и тот факт, что в стартовых шести турах "орлы" уже встретились с тремя представителями "большой шестерки". Никому, кроме них, "Кристал Пэлас" пока не проигрывал.



Бенитес потерпел первое поражение



13 очков в пяти матчах — это лучший старт для Рафаэля Бенитеса в любой команде Премьер-Лиги. Это также повторение прошлогоднего старта "Эвертона" под руководством Карло Анчелотти. Переломным тогда стал шестой матч: "ирисок" оставил без шансов "Саутгемптон", и после стабильность мерсисайдцев не отличала.



История может повториться снова. В шестом туре этого сезона "Эвертон" не был настолько же безнадежен, но проиграл по делу. Команда Бенитеса пострадала так же, как от нее пострадал в понедельник "Бернли". "Вилла" выдала мощный отрезок, забив в ворота Асмира Беговича трижды в течение девяти минут. Звездой матча стал Леон Бэйли. Новичок "Виллы" играет пока не так много, но уже стал героем "Холт Энда". Бэйли забил и принял большое участие в другом голе, прежде чем покинул поле с повреждением.



"Астон Вилла" выдала свое лучшее выступление в сезоне, показав масштаб имеющегося в составе таланта. У "Эвертона" талантов тоже хватает, но первое поражение Бенитеса совпало с потерей нескольких игроков основного состава. Похоже, что Пикфорда, Кальверт-Левина, Коулмена и Ришарлисона может не быть и через неделю с "Норвичем".



"Вест Хэм" отпустил МЮ с победой



Выездная серия команды Оле Гуннара Сульшера продолжается. "Манчестер Юнайтед" подходит к 30 играм без поражений в гостях, и победа на поле "молотобойцев" была очередной волевой. Просто не бывает, но "Вест Хэм" был готов весь поединок на равных играть с манкунианцами, так и не просев во втором тайме.



Развязка матча получилась драматичной, но где-то предсказуемой. Победный гол Джесси Лингарда был прописан в сценарии. Его период в "Вест Хэме" настолько хорош и свеж в памяти, что Джесси не стал праздновать гол в ворота Фабиански, забитый отменным ударом в верхний угол. Дальше пошли сюрпризы. На последней минуте "Вест Хэм" заработал пенальти, а Дэвид Мойес принял неоднозначное решение выпустить под это событие капитана Марка Нобла, который не пробил Давида Де Хеа. Голкипер "Юнайтед" отразил свой первый пенальти с 2014, а Нобл совершил редкий для себя промах.



Отсутствие Мичейла Антонио сказалась на реализации "Вест Хэмом" своих моментов, а это поражение, каким бы оно ни было обидным, для лондонцев только первое в сезоне.



"Челси" пришпорил "Тоттенхэм"



Уход из жизни Джимми Гривза придал противостоянию двух его бывших клубов другую атмосферу, и "Тоттенхэм" с "Челси" не были настроены на привычный конфликт. "Шпоры", тем не менее, были настроены играть. Нуну Эшпириту Санту после провального выступления в матче с "Кристал Пэлас" решил порадовать публику. В центре поля снова вышли три футболиста, но теперь вместо Скиппа и Уинкса зрители увидели Ндомбеле с Алли, что говорило о более атакующем подходе.



"Тоттенхэм" мощно начал поединок, выгрызая мяч в центре поля и проводя быстрые атаки на ворота "Челси". До серьезных моментов дело при этом не доходило. К концу первого тайма команда Нуну Эшпириту Санту сбавила обороты, "Челси" выровнял игру и повел танец в удобном для себя ритме. Выход Нголо Канте на вторую половину встречи позволил "Челси" полностью забрать под контроль центр поля, а игра центральных защитников в чужой штрафной — разгромно победить хозяев.



Вторая половина прошла на контрасте с первой. У Томаса Тухеля были ресурсы для того, чтобы изменить рисунок игры, у Нуну игроков для этого не нашлось. А сама команда, хорошо начав поединок, была не готова к изменениям в игре соперника. "Челси" держит марку и второй раз подряд побеждает со счетом 3:0, "шпоры" же снова проигрывают с таким счетом и опускаются на привычное для себя седьмое место.



Иван Громиков специально для FAPL.ru