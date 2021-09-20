"Сити" столкнулся с эпидемией травм

Илкай Гюндоган Уже на столь ранней стадии сезона "Манчестер Сити" столкнулся с эпидемией травм.

В ближайший вторник для "Сити" начнется сложнейший отрезок из восьми дней, в течение которых "горожане" сыграют три матча.

Во вторник "Сити" примет на своем поле "Уикомб" в 3-м раунде Кубка Лиги, в воскресенье навестит "Челси" в рамках Премьер-Лиги, а спустя еще два дня совершит выезд к ПСЖ в Лиге Чемпионов.

В минувшую субботу "горожане" сыграли без голов с "Саутгемптоном", понеся очередную кадровую потерю в лице полузащитника Илкая Гюндогана, компанию которому в лазарете составят Эмерик Лапорт, Джон Стоунс, Александр Зинченко и Родри.

"Теперь нам предстоит сыграть в Кубке Лиги. Мы еще посмотрим, кто сможет восстановиться в ближайшие дни. Прямо сейчас мы в сложном положении, но мы отправимся в Лондон и Париж за хорошими результатами".

"У меня нет выбора, мы задействуем ряд молодых игроков и ряд игроков первой команды (против "Уикомба"). Сыграют некоторые парни из академии, потому что Джон, Эмерик, Родри, Александр и Гюндоган травмированы".

"У Родри проблемы мышечного характера. Это не слишком серьезно, но я не знаю, сколько дней он пропустит, доктора не смогли мне этого сказать".

"Рубен (Диаш) и Жоау (Канселу) сыграли все минуты за нас, и я не думаю, что они смогут принять участие в ближайшем матче. Время покажет. У нас нет четырех-пяти дней на подготовку, у нас их только три, чтобы определиться с составом. Это шанс для игроков академии, для этого они и нужны", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу The Guardian.


Метки Гюндоган, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2021 09:00

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  1. alexander-arnold 20.09.2021 09:35 # alexander-arnold
    это еще цветочки. посмотрим как запоёт когда всех центральных защитников лишится

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  2. xah 20.09.2021 09:16 # xah
    С таким составом зачем на что либо жаловаться

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  3. tursa 20.09.2021 09:06 # tursa
    сейчас еще пара человек и де бройлер свою сезонную травму получат и тогда состав на износ пойдет. посмотрим как пеп справится, может начнет молодежь подтягивать и кого-то раскроет

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