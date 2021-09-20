Уже на столь ранней стадии сезона "Манчестер Сити" столкнулся с эпидемией травм.

В ближайший вторник для "Сити" начнется сложнейший отрезок из восьми дней, в течение которых "горожане" сыграют три матча.



Во вторник "Сити" примет на своем поле "Уикомб" в 3-м раунде Кубка Лиги, в воскресенье навестит "Челси" в рамках Премьер-Лиги, а спустя еще два дня совершит выезд к ПСЖ в Лиге Чемпионов.



В минувшую субботу "горожане" сыграли без голов с "Саутгемптоном", понеся очередную кадровую потерю в лице полузащитника Илкая Гюндогана, компанию которому в лазарете составят Эмерик Лапорт, Джон Стоунс, Александр Зинченко и Родри.



"Теперь нам предстоит сыграть в Кубке Лиги. Мы еще посмотрим, кто сможет восстановиться в ближайшие дни. Прямо сейчас мы в сложном положении, но мы отправимся в Лондон и Париж за хорошими результатами".



"У меня нет выбора, мы задействуем ряд молодых игроков и ряд игроков первой команды (против "Уикомба"). Сыграют некоторые парни из академии, потому что Джон, Эмерик, Родри, Александр и Гюндоган травмированы".



"У Родри проблемы мышечного характера. Это не слишком серьезно, но я не знаю, сколько дней он пропустит, доктора не смогли мне этого сказать".



"Рубен (Диаш) и Жоау (Канселу) сыграли все минуты за нас, и я не думаю, что они смогут принять участие в ближайшем матче. Время покажет. У нас нет четырех-пяти дней на подготовку, у нас их только три, чтобы определиться с составом. Это шанс для игроков академии, для этого они и нужны", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу The Guardian.