Сульшер: "Я вчера лишился работы!"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пошутил, что "вчера" лишился своей работы.

Сульшер оказался под шквалом критики посреди недели, когда его команда потерпела поражение 2:1 от "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов, пропустив решающий гол в компенсированное время.



Против "Вест Хэма" в воскресенье вновь все решалось в самой концовке, однако на сей рад удача вернула должок "красным дьяволам", потому что Джесси Лингард забил гол, а Давид Де Хеа отразил пенальти в свои ворота.



Таким образом, после победы 1:2 "Юнайтед" присоединился к числу лидирующих в Премьер-Лиге команд, а критика сменилась разговорами о шансах "дьяволов" на титул. Такая переменчивость настроений даже забавляет Оле Гуннара.



"Вы не заставите меня рассуждать о шансах на титул сейчас. Позади только пять матчей сезона. Наверное, я не в настроении и вчера лишился работы. Это обычное дело для "Манчестер Юнайтед".



"Мы заслужили три очка сегодня. Это сложное место для выездов. Надеюсь, эти три очка сыграют важную роль. Что касается титула, то давайте посмотрим ближе к апрелю и маю", — цитирует Сульшера ESPN.