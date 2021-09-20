Эшпириту Санту: "У нас много проблем"

После поражения 0:3 от "Челси" наставник "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту признал, что у его команды "много проблем".

На равных отыграв первый тайм воскресного дерби, в начале второго "Тоттенхэм" дважды пропустил от "синих" и уже не смог прийти в себя.



В итоге матч закончился крупным поражением для "шпор", однако Нуну не унывает и собирается проделать работу над ошибками.



"Мы были расстроены пропустить голы таким образом, и после этого было сложно вернуться в игру. Однако "Челси" — очень хорошая команда, а мы очень хорошо провели первый тайм. Мы должны многое улучшить, но первый тайм был действительно хорош. Это позитивный момент".



"Нам нужно больше времени, чтобы сработаться друг с другом. У нас много проблем, которые нам нужно решить. Нам нужно прибавить, и это самое важное. Нам нужно найти решения, но я настроен позитивно и уверен, что у нас получится", — цитирует Нуну The Guardian.