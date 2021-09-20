Тухель: "Канте уникален"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель похвалил Нголо Канте после эффектного и эффективного появления французского полузащитника на замену в дерби с "Тоттенхэмом".

Появившись на замену в перерыве, Канте не только помог "синим" начать диктовать игру, но и принял самое непосредственное участие в разгроме "шпор", забив второй гол своей команды.



После победы со счетом 0:3 Тухель назвал Нголо "уникальным" игроком, отметив умение 30-летнего француза менять ход матчей.



"Если у тебя есть Канте, значит у тебя есть то, что что ищет каждый. Значит у тебя есть все, что необходимо в полузащите. Он обеспечивает тебе работоспособность, темп, отборы, техничную игру с мячом и без мяча, дриблинг, целеустремленность — а сегодня даже гол".



"Я наблюдаю это каждый день на тренировках, и мне сложно поверить, насколько он хорош. Если вы считаете его игроком, который лишь отбирает мячи, то вы сильно заблуждаетесь. Он превосходен при розыгрыше мяча".



"Он уникальный парень. С ним, Жоржи (Жоржиньо) и Ковой (Ковачичем) наша полузащита была сильна во втором тайме. Нголо есть Нголо, он великолепен".



"Если у тебя на скамейке есть Нголо и ты хочешь вмешаться в игру, тогда он лучший игрок для этого, потому что он уникален и может изменить течение любого матча", — цитирует Тухеля Sky Sports.