Тухель объяснил, почему Менди пропустил дерби с "Тоттенхэмом"

Наставник "Челси" Томас Тухель объяснил, почему основной голкипер Эдуар Менди пропустил дерби против "Тоттенхэма".

Менди неожиданно не попал в заявку "Челси" на воскресный матч Премьер-Лиги, хотя в минувший вторник сыграл все 90 минут против "Зенита" в Лиге Чемпионов.



По словам Тухеля, как раз против "Зенита" Эдуар и получил ушиб, поэтому со "шпорами" Томас предпочел довериться Кепе Аррисабалаге, который помог "синим" одержать победу 0:3.



"Мы пытались поставить его на ноги в течение недели, но вчера на тренировке он чувствовал себя так себе. Проблема возникла на последней минуте матча Лиги Чемпионов против "Зенита". Ему было очень больно, и он не чувствовал себя на 100 процентов комфортно, чтобы вытягиваться в струну или приземляться на газон. Он не чувствовал себя комфортно, чтобы сражаться при стандартах или угловых".



"Поэтому мы решили выпустить голкипера, готового на 100 процентов, и это был Кепа. Эду поддерживал нас и давал нам хорошую энергию. Я рад, потому что Кепа сыграл ключевую роль и не пропустил. Он заслуживает этого, и я рад, что у него получилось", — цитирует Тухеля Football.London.