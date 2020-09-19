Рой Кин: "Это был матч мужчин против мальчиков"

Антонио Рюдигер Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал победу "Челси" над "Тоттенхэмом" со счетом 0:3 матчем "мужчин против мальчиков".

В воскресенье "Челси" уверенно переиграл "Тоттенхэм", доминируя над своими соседями весь второй тайм.

Став свидетелем столь невыразительной игры в исполнении "шпор", Кин не стал сдерживать себя. Рой вообще считает, что команда Нуну Эшпириту Санту могла проиграть 0:7.

"Это был матч мужчин против мальчиков. Я не мог поверить, насколько плох "Тоттенхэм". Кейн выглядел сегодня ужасно... Разница в желании выиграть футбольный матч была поразительна, а ведь это основа основ. Стремись к мячу, не давай бить сопернику, не щади себя".

"Тоттенхэм" был лишен энергии. Вы неудачно сыграли в прошлый уикенд, и люди хотели видеть реакцию. Позади вас фанаты".

"Это лишь подчеркивает, как обстоят дела в "Тоттенхэме". Они могли пропустить шесть или семь. Посмотрите, как двигаются Кейн и Алли в эпизоде с третьим голом. Они притворяются, что совершают движение. Куда вообще собрался Кейн?" — сообщил Кин в эфире.


Метки Кин, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1354

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Последние комментарии:




  1. robbie 20.09.2021 00:19 # robbie
    https://www.sports.ru/football/7929327.html

    Было такое и раньше

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  2. lodi 19.09.2021 23:52 # lodi
    первый тайм был более менее равный ,а так счёт на табло.

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  3. liverfun 19.09.2021 23:28 # liverfun
    кейн да. за моуриньо рвал жилы, отрабатывая и в обороне и в атаке, постоянно подбадривая партнеров. а сегодня был бледной тенью самого себя, даже не бегал толком

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  4. sexan 19.09.2021 23:16 # sexan
    Рой хуйни не скажет.

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  5. brown-ale 19.09.2021 23:15 # brown-ale
    Не понял. Он хочет сказать, что взрослые дяди трахнули мальчиков?

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  6. chelsiukpro 19.09.2021 23:12 # chelsiukpro
    Так 3-и гол на 90+2 минуте..потому всем пох! Смотрю повтор по тв и понимаю что вся команда сыграла великолепно... Может Алонсо можно выделить что он хорошей физ форме.
    Алонсо - голевая Тьяго -гол
    Кова - голевая Канте -гол
    Вернер - голевая Рюди -гол

    Молодцы все! И М П Е Р А Т О Р Ы!

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  7. selta 19.09.2021 23:05 # selta
    Это правда

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