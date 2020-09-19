Рой Кин: "Это был матч мужчин против мальчиков"
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал победу "Челси" над "Тоттенхэмом" со счетом 0:3 матчем "мужчин против мальчиков".
В воскресенье "Челси" уверенно переиграл "Тоттенхэм", доминируя над своими соседями весь второй тайм.
Став свидетелем столь невыразительной игры в исполнении "шпор", Кин не стал сдерживать себя. Рой вообще считает, что команда Нуну Эшпириту Санту могла проиграть 0:7.
"Это был матч мужчин против мальчиков. Я не мог поверить, насколько плох "Тоттенхэм". Кейн выглядел сегодня ужасно... Разница в желании выиграть футбольный матч была поразительна, а ведь это основа основ. Стремись к мячу, не давай бить сопернику, не щади себя".
"Тоттенхэм" был лишен энергии. Вы неудачно сыграли в прошлый уикенд, и люди хотели видеть реакцию. Позади вас фанаты".
"Это лишь подчеркивает, как обстоят дела в "Тоттенхэме". Они могли пропустить шесть или семь. Посмотрите, как двигаются Кейн и Алли в эпизоде с третьим голом. Они притворяются, что совершают движение. Куда вообще собрался Кейн?" — сообщил Кин в эфире.
19.09.2021 23:00
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Было такое и раньше
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первый тайм был более менее равный ,а так счёт на табло.
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кейн да. за моуриньо рвал жилы, отрабатывая и в обороне и в атаке, постоянно подбадривая партнеров. а сегодня был бледной тенью самого себя, даже не бегал толком
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Рой хуйни не скажет.
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Не понял. Он хочет сказать, что взрослые дяди трахнули мальчиков?
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Так 3-и гол на 90+2 минуте..потому всем пох! Смотрю повтор по тв и понимаю что вся команда сыграла великолепно... Может Алонсо можно выделить что он хорошей физ форме.
Алонсо - голевая Тьяго -гол
Кова - голевая Канте -гол
Вернер - голевая Рюди -гол
Молодцы все! И М П Е Р А Т О Р Ы!
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Это правда
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