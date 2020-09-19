Рой Кин: "Это был матч мужчин против мальчиков"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал победу "Челси" над "Тоттенхэмом" со счетом 0:3 матчем "мужчин против мальчиков".

В воскресенье "Челси" уверенно переиграл "Тоттенхэм", доминируя над своими соседями весь второй тайм.



Став свидетелем столь невыразительной игры в исполнении "шпор", Кин не стал сдерживать себя. Рой вообще считает, что команда Нуну Эшпириту Санту могла проиграть 0:7.



"Это был матч мужчин против мальчиков. Я не мог поверить, насколько плох "Тоттенхэм". Кейн выглядел сегодня ужасно... Разница в желании выиграть футбольный матч была поразительна, а ведь это основа основ. Стремись к мячу, не давай бить сопернику, не щади себя".



"Тоттенхэм" был лишен энергии. Вы неудачно сыграли в прошлый уикенд, и люди хотели видеть реакцию. Позади вас фанаты".



"Это лишь подчеркивает, как обстоят дела в "Тоттенхэме". Они могли пропустить шесть или семь. Посмотрите, как двигаются Кейн и Алли в эпизоде с третьим голом. Они притворяются, что совершают движение. Куда вообще собрался Кейн?" — сообщил Кин в эфире.