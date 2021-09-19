Тухель: "Матч из двух половин"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель назвал победу 0:3 над "Тоттенхэмом" матчем, состоящих из двух разных половин.

Невразумительно отыграв первые 45 минут воскресного матча Премьер-Лиги и даже ни разу не пробив в створ, "Челси" активизировался после перерыва и в доминирующей манере сокрушил своего соседа.



Это преображение Тухель объясняет разговором в раздевалке в перерыве. Пускай и с опозданием, "синие" прониклись духом дерби.



"Да, это был матч из двух половин, вы абсолютно правы. Я абсолютно не был доволен первыми 45 минутами. Кепа и Тиаго Силва индивидуально были хороши в первом тайме, как и некоторые другие игроки, но в целом нам не хватало настойчивости, энергии и жесткости в дуэлях и на мячах 50 на 50".



"У меня было ощущение, что мы хотели выехать чисто за счет мастерства, но в такого рода дерби этого недостаточно. Здесь важно быть агрессивным, выигрывать дуэли и показывать хорошую командную игру. Мы прояснили это в перерыве. Во втором тайме мы играли очень хорошо, заслужив победу. Это была очень хорошая реакция, и я доволен нашей игрой во втором тайме", — сообщил Тухель Sky Sports.