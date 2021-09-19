Тухель: "Матч из двух половин"

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель назвал победу 0:3 над "Тоттенхэмом" матчем, состоящих из двух разных половин.

Невразумительно отыграв первые 45 минут воскресного матча Премьер-Лиги и даже ни разу не пробив в створ, "Челси" активизировался после перерыва и в доминирующей манере сокрушил своего соседа.

Это преображение Тухель объясняет разговором в раздевалке в перерыве. Пускай и с опозданием, "синие" прониклись духом дерби.

"Да, это был матч из двух половин, вы абсолютно правы. Я абсолютно не был доволен первыми 45 минутами. Кепа и Тиаго Силва индивидуально были хороши в первом тайме, как и некоторые другие игроки, но в целом нам не хватало настойчивости, энергии и жесткости в дуэлях и на мячах 50 на 50".

"У меня было ощущение, что мы хотели выехать чисто за счет мастерства, но в такого рода дерби этого недостаточно. Здесь важно быть агрессивным, выигрывать дуэли и показывать хорошую командную игру. Мы прояснили это в перерыве. Во втором тайме мы играли очень хорошо, заслужив победу. Это была очень хорошая реакция, и я доволен нашей игрой во втором тайме", — сообщил Тухель Sky Sports.


Метки Премьер-Лига, Тоттенхэм, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 802

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sexan 19.09.2021 22:22 # sexan
    И промеж этих двух половин мы воткнули огромный пенис.

    (ответить)

  2. chelsiukpro 19.09.2021 22:09 # chelsiukpro
    Нет куры пресинг включали и часто забирали себе мяч, как даже было видно что мяч часто доставался Тотенхэму но с потерями сил. Что показал второй тайм. А Тухель просто решил снять Маута у которого игра после сборной не вяжется во втором матче тем самым укрепив цент поля Канте...так что второй тайм за Челси и победа по делу..

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: