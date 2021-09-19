Тухель: "Матч из двух половин"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель назвал победу 0:3 над "Тоттенхэмом" матчем, состоящих из двух разных половин.
Невразумительно отыграв первые 45 минут воскресного матча Премьер-Лиги и даже ни разу не пробив в створ, "Челси" активизировался после перерыва и в доминирующей манере сокрушил своего соседа.
Это преображение Тухель объясняет разговором в раздевалке в перерыве. Пускай и с опозданием, "синие" прониклись духом дерби.
"Да, это был матч из двух половин, вы абсолютно правы. Я абсолютно не был доволен первыми 45 минутами. Кепа и Тиаго Силва индивидуально были хороши в первом тайме, как и некоторые другие игроки, но в целом нам не хватало настойчивости, энергии и жесткости в дуэлях и на мячах 50 на 50".
"У меня было ощущение, что мы хотели выехать чисто за счет мастерства, но в такого рода дерби этого недостаточно. Здесь важно быть агрессивным, выигрывать дуэли и показывать хорошую командную игру. Мы прояснили это в перерыве. Во втором тайме мы играли очень хорошо, заслужив победу. Это была очень хорошая реакция, и я доволен нашей игрой во втором тайме", — сообщил Тухель Sky Sports.
19.09.2021 22:00
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И промеж этих двух половин мы воткнули огромный пенис.
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Нет куры пресинг включали и часто забирали себе мяч, как даже было видно что мяч часто доставался Тотенхэму но с потерями сил. Что показал второй тайм. А Тухель просто решил снять Маута у которого игра после сборной не вяжется во втором матче тем самым укрепив цент поля Канте...так что второй тайм за Челси и победа по делу..
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