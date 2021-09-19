Рой Кин: "Райс усилил бы полузащиту "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс стал бы реальным усилением для полузащиты "красных дьяволов".

В воскресенье 22-летний Райс и его партнеры по "Вест Хэму" доставили массу проблем "Юнайтед", хотя "красные дьяволы" и вырвали победу 1:2.



Кин восхищается прогрессом Деклана и даже сравнивает того с собой.



"Думаю, он усилил бы полузащиту "Юнайтед". Думаю, за последний сезон или два Деклан прибавил больше, чем какой-либо другой игрок, что я только видел".



"Я знаю, что его сватают в "Юнайтед". Если бы вы предложили его год или два назад, я бы сказал: "Нет, пускай останется на год или два, чтобы добавить в зрелости".



"Сейчас ему 22, и я вспоминаю себя в его возрасте. Думаю, он значительно опережает меня 22-летнего".



"Думаю, следующий шаг он сделает, когда будет играть на более высоком уровне. Я имею ввиду играть за "Манчестер Юнайтед", играть в Лиге Чемпионов, сражаться за трофеи".



"Он уже основной игрок в сборной Англии. Это его большой плюс, но он способен на гораздо большее".



"Думаю, играя в больших матчах, он отточит мастерство последнего паса. Он всегда доступен для передач партнеров, и он оказывает большое влияние на игру своей команды".



"Я не большой фанат парней в полузащите "Юнайтед". Думаю, им нужно усиление там", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.