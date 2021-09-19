Сульшер: "Роналду должен был получить два пенальти"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что нападающий Криштиану Роналду должен был заработать два пенальти в матче против "Вест Хэма".
Перед тем, как рефери Мартин Аткинсон назначил пенальти в ворота "Юнайтед" в компенсированное время за игру рукой, "красные дьяволы" несколько раз пытались заработать 11-метровый в противоположной штрафной.
Особенно старался Роналду, однако Аткинсон оказался глух к его падениям и последующим возмущениям. По мнению Сульшера, рефери ошибся два раза, как минимум.
"Я собираюсь быть осторожен в своих словах, но остается удивляться, что он (Роналду) должен был сделать еще, чтобы заработать пенальти".
"В первом случае (выставленное бедро Цоуфала) и в третьем (борьба с Огбонной) пенальти был 100-процентным. Когда соперник (Крессуэлл) схватил его сзади, не все так очевидно, но это все равно фол, ведь его повалили в штрафной".
"Это расстраивает, но нужно обратить на это внимание. Это два чистых пенальти. Думаю, там были железные пенальти, с чем даже нельзя спорить".
"Надеюсь, это не так, что ему никогда не заработать пенальти", — цитирует Сульшера официальный веб-сайт "Юнайтед".
19.09.2021 20:00
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Судьи не дурачки, они прекрасно видели, что он сам натыкался
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неплохо отводит прицел от убогой игры команды
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А че два? Сразу восемь ! Ныряет как в лучшие времена, чушка. Забыл как с мужиками в футбол играть, после Испании и Италии. ну а голем стелит солому, игры как не было так и нет, а фарт имеет свойство заканчиваться. Санчо убедительно показывает почему за него не было борьбы на то. Боруссия в очередной раз развела бомжей, кагавы санчи все в муму)))
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ну кто же в ветке кроме синих обрыганов???
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Пиждёшь не должен был!
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конченная команда, конченный тренер и конченный пеналду, мерзкие создания, в футбол не играют а только зарабатывать пенки хотят, нах.уй эта помойка вообще существует?? а че су.ка не 10 пенальти? тактиса срульшера - 100 голов (90 из пенальти)
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По е6алу разве что
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Этот ебан умеет говорить что то другое?
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Первый дельфин Манчестера никто ему не верит
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Получит, получит
Весь сезон еще впереди
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