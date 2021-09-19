Сульшер: "Роналду должен был получить два пенальти"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что нападающий Криштиану Роналду должен был заработать два пенальти в матче против "Вест Хэма".

Перед тем, как рефери Мартин Аткинсон назначил пенальти в ворота "Юнайтед" в компенсированное время за игру рукой, "красные дьяволы" несколько раз пытались заработать 11-метровый в противоположной штрафной.



Особенно старался Роналду, однако Аткинсон оказался глух к его падениям и последующим возмущениям. По мнению Сульшера, рефери ошибся два раза, как минимум.



"Я собираюсь быть осторожен в своих словах, но остается удивляться, что он (Роналду) должен был сделать еще, чтобы заработать пенальти".



"В первом случае (выставленное бедро Цоуфала) и в третьем (борьба с Огбонной) пенальти был 100-процентным. Когда соперник (Крессуэлл) схватил его сзади, не все так очевидно, но это все равно фол, ведь его повалили в штрафной".



"Это расстраивает, но нужно обратить на это внимание. Это два чистых пенальти. Думаю, там были железные пенальти, с чем даже нельзя спорить".



"Надеюсь, это не так, что ему никогда не заработать пенальти", — цитирует Сульшера официальный веб-сайт "Юнайтед".