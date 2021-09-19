Сульшер: "Роналду должен был получить два пенальти"

Криштиану Роналду Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что нападающий Криштиану Роналду должен был заработать два пенальти в матче против "Вест Хэма".

Перед тем, как рефери Мартин Аткинсон назначил пенальти в ворота "Юнайтед" в компенсированное время за игру рукой, "красные дьяволы" несколько раз пытались заработать 11-метровый в противоположной штрафной.

Особенно старался Роналду, однако Аткинсон оказался глух к его падениям и последующим возмущениям. По мнению Сульшера, рефери ошибся два раза, как минимум.

"Я собираюсь быть осторожен в своих словах, но остается удивляться, что он (Роналду) должен был сделать еще, чтобы заработать пенальти".

"В первом случае (выставленное бедро Цоуфала) и в третьем (борьба с Огбонной) пенальти был 100-процентным. Когда соперник (Крессуэлл) схватил его сзади, не все так очевидно, но это все равно фол, ведь его повалили в штрафной".

"Это расстраивает, но нужно обратить на это внимание. Это два чистых пенальти. Думаю, там были железные пенальти, с чем даже нельзя спорить".

"Надеюсь, это не так, что ему никогда не заработать пенальти", — цитирует Сульшера официальный веб-сайт "Юнайтед".



Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Роналду, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1758

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 19.09.2021 20:49 # ilovemanutd
    Судьи не дурачки, они прекрасно видели, что он сам натыкался

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  2. liverfun 19.09.2021 20:32 # liverfun
    неплохо отводит прицел от убогой игры команды

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  3. ravi 19.09.2021 20:32 # ravi
    А че два? Сразу восемь ! Ныряет как в лучшие времена, чушка. Забыл как с мужиками в футбол играть, после Испании и Италии. ну а голем стелит солому, игры как не было так и нет, а фарт имеет свойство заканчиваться. Санчо убедительно показывает почему за него не было борьбы на то. Боруссия в очередной раз развела бомжей, кагавы санчи все в муму)))

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  4. acceptodessa 19.09.2021 20:31 # acceptodessa
    ну кто же в ветке кроме синих обрыганов???

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  5. chelsiukpro 19.09.2021 20:29 # chelsiukpro
    Пиждёшь не должен был!

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  6. bezviz 19.09.2021 20:27 # bezviz
    конченная команда, конченный тренер и конченный пеналду, мерзкие создания, в футбол не играют а только зарабатывать пенки хотят, нах.уй эта помойка вообще существует?? а че су.ка не 10 пенальти? тактиса срульшера - 100 голов (90 из пенальти)

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  7. gucman 19.09.2021 20:25 # gucman
    По е6алу разве что

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  8. gerrard08 19.09.2021 20:24 # gerrard08
    Этот ебан умеет говорить что то другое?

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  9. hunter022 19.09.2021 20:05 # hunter022
    Первый дельфин Манчестера никто ему не верит

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  10. naby-keita 19.09.2021 20:05 # naby-keita
    Получит, получит
    Весь сезон еще впереди

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