Мойес объяснил выход Нобла для исполнения пенальти против МЮ

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес объяснил свое решение выпустить полузащитника Марка Нобла в компенсированное время матча против "Манчестер Юнайтед" для исполнения пенальти.

В самой концовке воскресного матча Премьер-Лиги на Лондонском стадионе "молотобойцам" предоставилась реальная возможность уйти от поражения — рефери Мартин Аткинсон назначил в ворота их соперника 11-метровый.



Мойес тут же выпустил на поле Нобла, который реализовал все 10 своих предыдущих пенальти в Премьер-Лиге и не промахивался с точки с декабря 2016. И хотя на сей раз Марк допустил осечку, а "Вест Хэм" уступил 1:2, Дэвид не жалеет о своем решении.



"Мы заработали пенальти, а я обладаю одним из лучших пенальтистов в Премьер-Лиге и Европе. Думаю, если бы я не принял это решение, я бы злился еще больше".



"Я уточнил у него, готов ли он, а у него отличая статистика, так почему нет? Мы совершили несколько осечек при исполнении пенальти в последнее время, поэтому я подумал, что имеет смысл выпустить Марка и дать ему шанс".



"Думаю, все мы наслаждаемся игрой больше от того, как рефери делают свою работу с этого сезона. Думаю, сегодня рефери был великолепен", — сообщил Мойес BBC.