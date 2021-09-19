Фил Джонс ответил интернет-троллям

Фил Джонс Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс обрушился с критикой на интернет-троллей.

Джонс не играет за "Юнайтед" уже 20 месяцев, и затяжная полоса неудач Фила вызывает противоречивые чувства у болельщиков.

Отдельные фанаты открыто издеваются и потешаются над Джонсом в социальных сетях, однако у 29-летнего англичанина есть ответ таким людям.

"Должно быть, я являюсь легкой мишенью. У каждого футболиста есть ярлык, и про меня, к сожалению, говорят: "Давай посмеемся над ним".

"Когда моя карьера закончится, я буду наслаждаться своей жизнью — мне повезло, что у меня будет возможность для этого, — а эти клавиатурные воины так и будут жить со свой мамой, потягивая "Пепси", поедая лапшу быстрого приготовления, сидя в трусах и написывая твиты", — сообщил Джонс The Times.


Метки Джонс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 553

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Последние комментарии:




  1. puhovik-vengera 19.09.2021 17:33 # puhovik-vengera
    Он еще на фапел не заходил

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  2. beatles-red 19.09.2021 17:32 # beatles-red
    Всех болел сити разом определил

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  3. intellect 19.09.2021 17:16 # intellect
    Один взгляд на его рожу исцеляет от запора, пользуйтесь

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  4. mancityman 19.09.2021 17:16 # mancityman
    В скаме одни уроды, магваер и этот е6лан тому подтверждение

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  5. van-der-slav 19.09.2021 17:12 # van-der-slav
    Джонс знает о фапл.ру?

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