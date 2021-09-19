Фил Джонс ответил интернет-троллям
Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс обрушился с критикой на интернет-троллей.
Джонс не играет за "Юнайтед" уже 20 месяцев, и затяжная полоса неудач Фила вызывает противоречивые чувства у болельщиков.
Отдельные фанаты открыто издеваются и потешаются над Джонсом в социальных сетях, однако у 29-летнего англичанина есть ответ таким людям.
"Должно быть, я являюсь легкой мишенью. У каждого футболиста есть ярлык, и про меня, к сожалению, говорят: "Давай посмеемся над ним".
"Когда моя карьера закончится, я буду наслаждаться своей жизнью — мне повезло, что у меня будет возможность для этого, — а эти клавиатурные воины так и будут жить со свой мамой, потягивая "Пепси", поедая лапшу быстрого приготовления, сидя в трусах и написывая твиты", — сообщил Джонс The Times.
19.09.2021 17:00
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