Тухель считает, что Лукаку может стать следующим капитаном "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что нападающий Ромелу Лукаку может стать следующим капитаном "синим".

В данный момент капитаном "Челси" является защитник Сесар Аспиликуэта, но ему уже 32 года, а вдобавок его контракт истекает в конце сезона.



Тухель видит у Лукаку лидерские качества и не исключает, что вернувшийся на "Стэмфорд Бридж" минувшим летом бельгиец станет преемником Аспиликуэты.



"Он очень демократичен в общении — к каждому он относится одинаково, с с одинаковым уважением".



"Он боец высочайшего уровня — он любит тренироваться, у него на лице улыбка, и он хочет выиграть каждое соревнование. Это хорошо. Он подает пример".



"Да, он может стать следующим капитаном. У него есть много вещей, необходимых капитану".



"Однако у нас великолепные капитаны, поэтому нам не нужно думать об этом сейчас. Он ведет себя, как подобает капитану, и это важнее повязки на рукаве", — сообщил Тухель Sky Sports.