Тухель считает, что Лукаку может стать следующим капитаном "Челси"

Ромелу Лукаку Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что нападающий Ромелу Лукаку может стать следующим капитаном "синим".

В данный момент капитаном "Челси" является защитник Сесар Аспиликуэта, но ему уже 32 года, а вдобавок его контракт истекает в конце сезона.

Тухель видит у Лукаку лидерские качества и не исключает, что вернувшийся на "Стэмфорд Бридж" минувшим летом бельгиец станет преемником Аспиликуэты.

"Он очень демократичен в общении — к каждому он относится одинаково, с с одинаковым уважением".

"Он боец высочайшего уровня — он любит тренироваться, у него на лице улыбка, и он хочет выиграть каждое соревнование. Это хорошо. Он подает пример".

"Да, он может стать следующим капитаном. У него есть много вещей, необходимых капитану".

"Однако у нас великолепные капитаны, поэтому нам не нужно думать об этом сейчас. Он ведет себя, как подобает капитану, и это важнее повязки на рукаве", — сообщил Тухель Sky Sports.


Метки капитаны, Лукаку, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 19.09.2021 16:16 # slash-lfc
    кинувший клуб в трудный для него период станет капитаном спустя 4 матча после возвращения. Все, что нужно знать о традициях и ценностях в этой пластмасске.

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  2. selta 19.09.2021 16:08 # selta
    Наденет повязку на третью ногу

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