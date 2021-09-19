Тухель считает, что Лукаку может стать следующим капитаном "Челси"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что нападающий Ромелу Лукаку может стать следующим капитаном "синим".
В данный момент капитаном "Челси" является защитник Сесар Аспиликуэта, но ему уже 32 года, а вдобавок его контракт истекает в конце сезона.
Тухель видит у Лукаку лидерские качества и не исключает, что вернувшийся на "Стэмфорд Бридж" минувшим летом бельгиец станет преемником Аспиликуэты.
"Он очень демократичен в общении — к каждому он относится одинаково, с с одинаковым уважением".
"Он боец высочайшего уровня — он любит тренироваться, у него на лице улыбка, и он хочет выиграть каждое соревнование. Это хорошо. Он подает пример".
"Да, он может стать следующим капитаном. У него есть много вещей, необходимых капитану".
"Однако у нас великолепные капитаны, поэтому нам не нужно думать об этом сейчас. Он ведет себя, как подобает капитану, и это важнее повязки на рукаве", — сообщил Тухель Sky Sports.
19.09.2021 16:00
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