Мерсон : "Тоттенхэм" в миллионах миль от от "Челси"

Жоржиньо Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что в своем нынешнем составе "Тоттенхэм" и близко не может сравниться с "Челси".

В воскресенье состоится предвкушаемое болельщиками лондонское дерби между "шпорами" и "синими", однако Мерсону кажется, что в данный момент эти две команды находятся на разных уровнях. Пол не верит, что коллектив Нуну Эшпириту Санту способен навязать конкуренцию соседям в борьбе за трофеи.

"В этот уикенд на скамейке запасных "Челси" будет полно игроков, ради которых "Тоттенхэм" убил бы, и это должно ранить Харри Кейна".

"Он упустил свой большой шанс прейти в топ-клуб этим летом, и он будет играть против топ-клуба, который в последние годы резко оторвался от "Тоттенхэма".

"Посмотрите на запасных "Челси" против "Астон Виллы" на прошлой неделе: Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Тимо Вернер, Мейсон Маунт, Бен Чилуэлл".

"Всем им было бы гарантировано место в стартовом составе "Тоттенхэма". Нголо Канте и Кристиан Пулишич даже не попали в заявку. "Тоттенхэм" с радостью бы забрал каждого из этих игроков".

"Они в миллионах миль от борьбы с "Челси" за трофеи в этом сезоне", — пишет Мерсон в своей колонке в Daily Star.


Метки Мерсон, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 19.09.2021 15:15 # ganinilyha
    Да, только в перспективе одного-двух матчей могут и нагнуть.

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  2. gucman 19.09.2021 15:12 # gucman
    В перспективе сделаем их своим фарм-клубом

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  3. gucman 19.09.2021 15:09 # gucman
    Да это, как бы, и так понятно. Челси в данный момент нет равных в мире

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