Мерсон : "Тоттенхэм" в миллионах миль от от "Челси"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что в своем нынешнем составе "Тоттенхэм" и близко не может сравниться с "Челси".

В воскресенье состоится предвкушаемое болельщиками лондонское дерби между "шпорами" и "синими", однако Мерсону кажется, что в данный момент эти две команды находятся на разных уровнях. Пол не верит, что коллектив Нуну Эшпириту Санту способен навязать конкуренцию соседям в борьбе за трофеи.



"В этот уикенд на скамейке запасных "Челси" будет полно игроков, ради которых "Тоттенхэм" убил бы, и это должно ранить Харри Кейна".



"Он упустил свой большой шанс прейти в топ-клуб этим летом, и он будет играть против топ-клуба, который в последние годы резко оторвался от "Тоттенхэма".



"Посмотрите на запасных "Челси" против "Астон Виллы" на прошлой неделе: Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Тимо Вернер, Мейсон Маунт, Бен Чилуэлл".



"Всем им было бы гарантировано место в стартовом составе "Тоттенхэма". Нголо Канте и Кристиан Пулишич даже не попали в заявку. "Тоттенхэм" с радостью бы забрал каждого из этих игроков".



"Они в миллионах миль от борьбы с "Челси" за трофеи в этом сезоне", — пишет Мерсон в своей колонке в Daily Star.