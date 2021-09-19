Умер легендарный Джимми Гривз

В возрасте 81 года из жизни ушел легендарный нападающий "Челси", "Тоттенхэма" и сборной Англии Джимми Гривз.

Гривз остается лучшим бомбардиром в истории "Тоттенхэма", наколотив 266 мячей в 379 матчах. Также до сих пор не побит установленный им в сезоне 1962/63 клубный рекорд из 37 голов в рамках чемпионата.



Джимми был членом английской сборной, выигравшей Чемпионат Мира в 1966 году, а всего отличился 44 раза в 57 матчах за национальную команду — только у Уэйна Руни, сэра Бобби Чарльтона и Гари Линекера голов больше.



Гривз является воспитанником "Челси", за который он забил 100 голов в рамках чемпионата уже к своим 20 годам. Всего за "синих" Джимми отличился 132 раза в 169 матчах.



Также Гривз выступал за "Милан" и "Вест Хэм", завершив игровую карьеру в возрасте 31 года из-за проблем с алкоголизмом.



Как сообщает BBC, Гривз умер в воскресенье утром у себя дома. Последние дни Джимми провел в окружении своей жены Ирен, четырех детей, 10 внуков и нескольких правнуков.



