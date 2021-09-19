Умер легендарный Джимми Гривз

Джимми Гривз и Харри Кейн В возрасте 81 года из жизни ушел легендарный нападающий "Челси", "Тоттенхэма" и сборной Англии Джимми Гривз.

Гривз остается лучшим бомбардиром в истории "Тоттенхэма", наколотив 266 мячей в 379 матчах. Также до сих пор не побит установленный им в сезоне 1962/63 клубный рекорд из 37 голов в рамках чемпионата.

Джимми был членом английской сборной, выигравшей Чемпионат Мира в 1966 году, а всего отличился 44 раза в 57 матчах за национальную команду — только у Уэйна Руни, сэра Бобби Чарльтона и Гари Линекера голов больше.

Гривз является воспитанником "Челси", за который он забил 100 голов в рамках чемпионата уже к своим 20 годам. Всего за "синих" Джимми отличился 132 раза в 169 матчах.

Также Гривз выступал за "Милан" и "Вест Хэм", завершив игровую карьеру в возрасте 31 года из-за проблем с алкоголизмом.

Как сообщает BBC, Гривз умер в воскресенье утром у себя дома. Последние дни Джимми провел в окружении своей жены Ирен, четырех детей, 10 внуков и нескольких правнуков.


Метки видео, Гривз, сборная Англии, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. danny949494 19.09.2021 14:09 # danny949494
    Пусть земля будет пухом!

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  2. vagifspurs 19.09.2021 14:04 # vagifspurs
    Вечная память. Аллах ряхмят элясин..

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  3. ray-black 19.09.2021 14:03 # ray-black
    Прощай Джимми. Ты не зря прожил свою жизнь.

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