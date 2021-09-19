Мойес назвал следующую цель "Вест Хэма"

Дэвид Мойес Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что попадание в Лигу Чемпионов — следующая цель для его клуба.

Завершив прошлый сезон Премьер-Лиги на шестом месте, "Вест Хэм" квалифицировался в Лигу Европы. где стартовал в минувший четверг с выездной победы 0:2 над загребским "Динамо".

При этом "Манчестер Юнайтед", соперник "молотобойцев" по воскресному матчу Премьер-Лиги, свой матч на европейской арене проводил за два дня до этого, так что Мойес хочет заиметь это преимущество.

"Манчестер Юнайтед" проводил матч во вторник, поэтому они играют по графику вторник-воскресенье. Мы играем по графику четверг-воскресенье, и это не помогает".

"Но если нам удастся попасть в Лигу Чемпионов, тогда у нас будет преимущество в такого рода матчах! Поэтому наша следующая цель — попасть в Лигу Чемпионов, это сделает наш график чуть лучше", — цитирует Мойеса Sky Sports.


Метки Вест Хэм, Лига Чемпионов, Мойес

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2021 13:00

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  1. halamadrid94 19.09.2021 13:45 # halamadrid94
    Нормальные люди хотят в ЛЧ, потому что это - привлекательность для топ-игроков, престиж, рост акций, отличные призовые и возможность конкуренции с лучшими клубами Старого Света. А Мойесу лишь пораньше сыграть свой матч посреди недели перед выходными....

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