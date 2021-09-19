"Юнайтед" может попрощаться с семью игроками в январе

"Манчестер Юнайтед" планирует устроить чистку состава, в результате которой до семи игроков могут покинуть клуб в январе.

Минувшим летом "Юнайтед" значительно укрепил свой состав, потратив 73 миллиона фунтов на Джейдона Санчо, 42 млн. фунтов на Рафаэля Варана и 20 млн. фунтов на Криштиану Роналду.



А вот с избавлением от игроков у "красных дьяволов" не сложилось — если кто-нибудь и уходил с "Олд Траффорд", то только в аренду.



По информации The Sun, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет сократить состав своей команды, что угрожает сразу семи игрокам: Донни Ван де Беку, Джесси Лингарду, Филу Джонсу, Эрику Байи, Антони Мартиалю, Диогу Далоту и Алексу Теллесу.



Ожидается, что в предшествующие зимнему трансферному окну месяцы "дьяволы" проведут переговоры с указанными игроками, которые суммарно сыграли только 250 минут в пяти первых матчах сезона, причем 40 процентов этого времени приходится на одного Мартиаля.