Сульшер признал, что ему все еще нужно выбрать первого номера

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что ему все еще нужно принять решение насчет основного голкипера команды.

По ходу прошлой кампании Сульшер чередовал Давида Де Хеа и Дина Хендерсона на последнем рубеже, но во время предсезонного периода англичанин заразился коронавирусом и до сих пор не вернулся в строй.



Де Хеа сыграл все пять матчей "Юнайтед" в новом сезоне, однако Сульшер понимает, что это лишь откладывает принятие важного решения.



"Давид очень хорошо начал сезон. К сожалению для Дина, он переболел ковидом, но его состояние улучшается".



"Дин уже проводит матчи и, наверное, сыграет еще за резерв, просто чтобы наверстать упущенное. Давидом я очень доволен, его настроем и всем остальным. Меня радует наша вратарская ситуация".



"Я не собираюсь говорить здесь, оставлю я Давида или буду выпускать Дина. Давид проявил свои качества, поэтому, конечно, мне еще предстоит принять это решение, когда Дин будет на 100 процентов в порядке", — цитирует Сульшера Daily Mirror.