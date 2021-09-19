Клопп объяснил отсутствие Александер-Арнольда

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему защитник Трент Александер-Арнольд пропустил матч против "Кристал Пэлас".

Накануне "Ливерпуль" разгромил "Пэлас" со счетом 3:0, а на позиции правого защитника у "красных" сыграл ветеран Джеймс Милнер.



Выход Милнера на эту позицию стал вынужденной мерой, потому что после завтрака в субботу Александер-Арнольд почувствовал себя не очень хорошо.



"Мы не ожидали, что нам придется сделать это изменение в составе. Трент проснулся этим утром и почувствовал себя неважно, поэтому нам пришлось отправить его домой. По крайней мере, это не ковид, это уж точно".



"Играть по графику воскресенье-среда-суббота сложнее всего, поэтому очень важно, что мы преодолели этот отрезок".



"Из всех изменений в составе, которые мы произвели, это было неожиданным, но Милли очень хорошо сыграл правого защитника".



"Не сказать, что это было великолепно, но очень хорошо, и мне понравилось это", — цитирует Клоппа Daily Mirror.