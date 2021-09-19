Джонс: "Снова наслаждаюсь тем, что я футболист"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс заявил, что преодолел свои проблемы со здоровьем и снова наслаждается своей профессией.

Джонс не играет за "Юнайтед" с сезона 2019/20, однако сейчас кошмарная черная полоса закончилась для Фила.



29-летний англичанин тренируется в общей группе, сыграл несколько закрытых товарищеских матчей и находится в гораздо более хорошем расположении духа.



"Это было тяжело. Думаю, это был худший период в моей жизни как футболиста, личности, человека".



"Ты пытаешься соблюдать баланс между футболом и семейной жизнью, но тебе сложно возвращаться домой и присматривать за детьми. Телом ты там, но мыслями ты в другом месте. Приятно, что сейчас этот баланс восстановлен".



"Если я буду предельно честным, то скажу, что мне было очень тяжело смотреть футбол, потому что ты сам ничего не мог поделать. Ты застрял, ты не на ногах".



"Сложно приезжать каждый день на тренировочную базу, понимая, что ты будешь так долго отсутствовать и что тебя ждет операция".



"Но, к счастью, вокруг меня хорошие люди, семья, друзья, и я преодолел это".



"Так хорошо вернуться к тренировкам парнями и снова наслаждаться тем, что ты футболист, потому что последние 15 месяцев со мной все нянчились, и у меня почти не было футбола", — сообщил Джонс в официальном подкасте "Юнайтед".