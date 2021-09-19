Сульшер раскритиковал Фердинанда

Оле Гуннар Сульшер раскритиковал легенду "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанда, который поставил под сомнение авторитет главного тренера "красных дьяволов".

В минувший вторник "Юнайтед" потерпел шокирующее поражение 2:1 от "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов, и Фердинанд, выступавший экспертом BT Sport во время этого матча, был недоволен, когда замененный Криштиану Роналду выскочил к бровке и стал отдавать какие-то указания.



"Если честно, будь я тренером, я бы сказал ему сесть на место", — заявил тогда в эфире Фердинанд.



Однако Сульшер считает, что Фердинанд в очередной раз высказывается, не разобравшись в ситуации, как это уже было с Филом Джонсом, когда Рио пришлось извиняться.



"Знаете, иногда Рио комментирует вещи, которые он толком не знает".



"Тот парень должен был получить желтую карточку, когда повалил Неманью (Матича). Бруну (Фернандеш) и Криштиану оба являются бойцами, и на короткое время они оказались сбоку от меня, став кричать на рефери. Это было следствием нескольких плохих решений против нас".



"Но затем Криштиану и Бруну сели на место. Как мы знаем, только одному человеку позволено находиться в технической зоне, и там оказываюсь либо я, либо Майкл Кэррик, либо Майк Фелан, либо Киран Маккенна".



"То был спонтанный эпизод из-за игрока, который заслуживают удаления. Поэтому я не вижу никакой проблемы в том, что они выразили эмоции и вернулись на место. Это не так, что он (Роналду) был тренером для игроков. Нет", — цитирует Сульшера The Telegraph.