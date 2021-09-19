5-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 19 сентября, тремя поединками завершится 5-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БРАЙТОН — ЛЕСТЕР 16:00
"Брайтон" располагается довольно высоко, набрав девять очков из 12 возможных — еще никогда у "чаек" не было больше на данной стадии сезона в высшем дивизионе. "Лестер" выглядит хуже, проиграв пять из восьми последних матчей в Премьер-Лиге. В минувший четверг "лисы" позволили "Наполи" уйти от поражения в Лиге Европы, хотя вели с перевесом в два гола (2:2). "Лестер" ни разу не уступил во всех восьми встречах с "Брайтоном" в рамках Премьер-Лиги (6 побед, 2 ничьи).
Защитник "Брайтона" Адам Уэбстер отсутствует с травмой задней поверхности бедра. Паскаль Гросс самоизолировался. Энок Мвепу и Дэн Берн снова доступны.
У защитника "Лестера" Джонни Эванса случился рецидив травмы стопы против "Наполи". Айозе Перес дисквалифицирован. Весле Фофана и Джеймс Джастин остаются в лазарете.
ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:00
Посреди недели обе команды играли в Европе, но если "Вест Хэм" уверенно победил в Загребе местное "Динамо" (0:2), то "Манчестер Юнайтед" провалился и потерпел поражение 2:1 от "Янг Бойз" в Берне. В 50 встречах этих соперников в рамках Премьер-Лиги "молотобойцы" одержали только семь побед (13 ничьих, 30 поражений).
Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио отбывает одноматчевую дисквалификацию. Единственная другая потеря — травмированный Уинстон Рид.
"Юнайтед" по-прежнему лишен Дина Хендерсона, Алекса Теллеса, Скотта Мактоминея, Маркуса Рэшфорда и Эдинсона Кавани, хотя последний возобновит тренировки со следующей недели.
ТОТТЕНХЭМ — ЧЕЛСИ 18:30
Два финалиста Лиги Чемпионов 2019 года движутся по разным траекториям. Пережив спад, "Челси" смог вернуться на вершину, тогда как "Тоттенхэм" опустился до уровня Лиги Конференций и пытается перегруппироваться под началом Нуну Эшпириту Санту. "Шпоры" выиграли только семь из 58 встреч с "синими" в Премьер-Лиге (20 ничьих, 31 поражение).
Лазарет "Тоттенхэма" посреди недели пополнили Лукас Моура и Стивен Бергвейн. Эрик Дайер и Сон Хен Мин под вопросом. Давинсон Санчес, Кристиан Ромеро и Джовани Ло Чельсо присоединились к команде только в субботу. Яфет Танганга дисквалифицирован.
Полузащитник "Челси" Нголо Канте снова готов играть, в отличие от Кристиана Пулишича.
19.09.2021 06:00
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У повелителей осталось два действительно сложных матча в этом году - выезд к шпорам и дома с Сити. Потом легкотня ищичайшая, три очка в каждом матче. Да и в следующем году почти все матчи проходные в принципе. Забираем 6 очков в ближайших 2 матчах и чемпик в кармане мазафака
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дрочу левой, пишу правой, сучка, да, я - амбидекстр.
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И М П Е Р А Т О Р Ы
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Безумно можно быть первым
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Ливерпуль чемпион, Клопп ТОП!!!
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