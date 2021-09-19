Дини: "Если бы я увидел, как Роналду есть лошадиное дерьмо, я бы тоже это сделал!"

Бывший нападающий "Уотфорда" Трой Дини заявил, что ему тоже захотелось бы подражать здоровому образу жизни Криштиану Роналду, если бы тот оказался в его команде.

Недавно резервный голкипер "Манчестер Юнайтед" Ли Грант рассказал, как Роналду повлиял на своих партнеров по команде, приведя в пример случившуюся во время ужина историю.



Дини готов поверить этой байке, да и сам бы последовал примеру Криштиану, залогом футбольного долголетия которого является строгая диета.



"Как поведал нам Ли Грант, все игроки "Манчестер Юнайтед" отказались есть десерт в отеле накануне дебюта Криштиану Роналду на прошлой неделе".



"Оказывается, они увидели, как Роналду ест киноа и авокадо и решили подражать ему насчет здорового питания, отвергнув пудинг, который они употребляют обычно".



"В этой истории есть доля правды. Я бы поступил так же, если бы Роналду оказался в моей раздевалке".



"Вообще-то, если бы я увидел как Роналду ест лошадиное дерьмо в качестве предматчевого блюда, я бы тоже съел лошадиное дерьмо!" — сообщил Дини The Sun.