Дини: "Если бы я увидел, как Роналду есть лошадиное дерьмо, я бы тоже это сделал!"
Бывший нападающий "Уотфорда" Трой Дини заявил, что ему тоже захотелось бы подражать здоровому образу жизни Криштиану Роналду, если бы тот оказался в его команде.
Недавно резервный голкипер "Манчестер Юнайтед" Ли Грант рассказал, как Роналду повлиял на своих партнеров по команде, приведя в пример случившуюся во время ужина историю.
Дини готов поверить этой байке, да и сам бы последовал примеру Криштиану, залогом футбольного долголетия которого является строгая диета.
"Как поведал нам Ли Грант, все игроки "Манчестер Юнайтед" отказались есть десерт в отеле накануне дебюта Криштиану Роналду на прошлой неделе".
"Оказывается, они увидели, как Роналду ест киноа и авокадо и решили подражать ему насчет здорового питания, отвергнув пудинг, который они употребляют обычно".
"В этой истории есть доля правды. Я бы поступил так же, если бы Роналду оказался в моей раздевалке".
"Вообще-то, если бы я увидел как Роналду ест лошадиное дерьмо в качестве предматчевого блюда, я бы тоже съел лошадиное дерьмо!" — сообщил Дини The Sun.
19.09.2021 00:05
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Так он и его ест
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очень толсто
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