Клопп: "Очень рад, что Мане забил 100 голов за "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поздравил нападающего Садио Мане с достижением рубежа в 100 голов за клуб.

В субботу Мане помог "Ливерпулю" разгромить "Кристал Пэлас" со счетом 3:0 и выйти в единоличные лидеры Премьер-Лиги.



Гол в ворота "орлов" стал 100-м для Садио за мерсисайдский клуб во всех соревнованиях, и для достижения этого рубежа 29-летнему сенегальцу потребовалось 224 матча.



После победы Клопп порадовался за своего подопечного, но подчеркнул, что Мане дает "Ливерпулю" не только голы.



"Рассуждая об этих 100 голах, люди забывают, что он упорно трудился, отрабатывал в обороне, высоко прессинговал, контрпрессинговал, создавал голы, создавал моменты, так что 100 голов — это лишь одно из многих важных чисел".



"Я очень рад, что он смог добраться до этой отметки, это огромное достижение в богатой истории этого клуба, за который только 18 игроков забили 100+ голов".



"В наши дни игроки обычно не находятся в одном клубе так долго, поэтому я очень рад, что смог работать с ним все это время", — цитирует Клоппа The Independent.