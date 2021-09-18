Гвардиола: "Виноват, что мы не сыграли хорошо"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что чувствует себя виноватым от того, какую невыразительную игру его команда показала против "Саутгемптона".

Устроив настоящее шоу с девятью голами против "РБ Лейпциг" посреди недели, против "Саутгемптона" в субботу "горожане" сыграли на унылые 0:0.



Зазывая фанатов на "Этихад", Гвардиола не смог подарить им зрелище и теперь испытывает угрызения совести от этого.



"Когда игра оставляет желать лучшего, мне жаль фанатов. В конце концов они приходят сюда ради шоу и хотят получить удовольствие. За этим я и пришел в эту профессию. Поэтому я чувствую себя слегка виноватым, когда мы не играем хорошо", — цитирует Гвардиолу The Guardian.



За весь матч "Сити" нанес только один удар в створ, однако Хосеп убежден, что проблема не в отсутствии чистого нападающего.



"Сегодня мы не победили не потому, что у нас не было центрального нападающего. Мы не победили, потому что плохо разыгрывали мяч и выполняли плохие передачи вперед. Когда с этим порядок, атакующие игроки могут бежать вперед и открываться на правильных позициях".



"Мы нанесли только один удар в створ, но еще четыре или пять были заблокированы во вратарской, так что соперник был на месте".



"Однако это не оправдание. Причина в том, что у нас не шла игры от линии обороны и Фернандиньо. Эти пятеро парней плохо передавали мяч другим игрокам сегодня", — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.