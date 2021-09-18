Артета: "Нам нужно многое наверстать"
Наставник "Арсенала" Микель Артета призвал свою команду продолжать в том же духе после победы 0:1 над "Бернли".
В прошлый уикенд обыграв "Норвич", в субботу "Арсенал" удвоил свое количество очков благодаря победе на "Терф Мур".
Артета по-прежнему видит недочеты в игре своей команды, однако результат и отсутствие пропущенных голов все это перекрывают.
"Ради этой победы нам пришлось упорно сражаться, и выезды сюда всегда бывают сложными. Ты должен быть готов к борьбе. В первом тайме у нас были очень хорошие отрезки, когда мы по-настоящему доминировали и должны были забить больше. Во втором тайме мы слишком часто теряли мяч в простых ситуациях".
"Некоторые наши игроки не могут показывать своего лучшего футбола при такой игре, но они постарались изо всех сил, обеспечив нам победу. Я очень горжусь, как мы оборонялись, и я очень доволен победой".
"Мы одержали две победы подряд, дважды сохранив ворота на замке. Давайте продолжать в том же духе. Нам нужно многое наверстать", — сообщил Артета BBC.
18.09.2021 21:00
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Последние комментарии:
Еле заковыряли по одному голу Норичу и Бернли и что-то он там собрался наверстывать. Страпон себе в очко наверстай.
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Обыграли команды с 19 и 20 места и Артета звезду поймал.
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Да игру улучшите но будет так как говорили многие тренеры - МЫ ПОЗАДИ В БОЛЬШИХ МИЛЯХ от ТОП4
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Топовый навёрстыватель
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