Артета: "Нам нужно многое наверстать"

Наставник "Арсенала" Микель Артета призвал свою команду продолжать в том же духе после победы 0:1 над "Бернли".

В прошлый уикенд обыграв "Норвич", в субботу "Арсенал" удвоил свое количество очков благодаря победе на "Терф Мур".



Артета по-прежнему видит недочеты в игре своей команды, однако результат и отсутствие пропущенных голов все это перекрывают.



"Ради этой победы нам пришлось упорно сражаться, и выезды сюда всегда бывают сложными. Ты должен быть готов к борьбе. В первом тайме у нас были очень хорошие отрезки, когда мы по-настоящему доминировали и должны были забить больше. Во втором тайме мы слишком часто теряли мяч в простых ситуациях".



"Некоторые наши игроки не могут показывать своего лучшего футбола при такой игре, но они постарались изо всех сил, обеспечив нам победу. Я очень горжусь, как мы оборонялись, и я очень доволен победой".



"Мы одержали две победы подряд, дважды сохранив ворота на замке. Давайте продолжать в том же духе. Нам нужно многое наверстать", — сообщил Артета BBC.