Артета: "Нам нужно многое наверстать"

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета призвал свою команду продолжать в том же духе после победы 0:1 над "Бернли".

В прошлый уикенд обыграв "Норвич", в субботу "Арсенал" удвоил свое количество очков благодаря победе на "Терф Мур".

Артета по-прежнему видит недочеты в игре своей команды, однако результат и отсутствие пропущенных голов все это перекрывают.

"Ради этой победы нам пришлось упорно сражаться, и выезды сюда всегда бывают сложными. Ты должен быть готов к борьбе. В первом тайме у нас были очень хорошие отрезки, когда мы по-настоящему доминировали и должны были забить больше. Во втором тайме мы слишком часто теряли мяч в простых ситуациях".

"Некоторые наши игроки не могут показывать своего лучшего футбола при такой игре, но они постарались изо всех сил, обеспечив нам победу. Я очень горжусь, как мы оборонялись, и я очень доволен победой".

"Мы одержали две победы подряд, дважды сохранив ворота на замке. Давайте продолжать в том же духе. Нам нужно многое наверстать", — сообщил Артета BBC.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 18.09.2021 21:45 # superglor
    Еле заковыряли по одному голу Норичу и Бернли и что-то он там собрался наверстывать. Страпон себе в очко наверстай.

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  2. suddenly 18.09.2021 21:19 # suddenly
    Обыграли команды с 19 и 20 места и Артета звезду поймал.

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  3. chelsiukpro 18.09.2021 21:17 # chelsiukpro
    Да игру улучшите но будет так как говорили многие тренеры - МЫ ПОЗАДИ В БОЛЬШИХ МИЛЯХ от ТОП4

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  4. ensiferum 18.09.2021 21:03 # ensiferum
    Топовый навёрстыватель

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