Клопп: "Одна из самых упорных побед со счетом 3:0"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что счет 3:0 не дает представления, насколько тяжелым был матч против "Кристал Пэлас".

Все три свои гола в субботнем матче на "Энфилде" подопечные Клоппа забили после розыгрыша угловых, одержав крупную победу и захватив лидерство в Премьер-Лиге.

Однако Юрген отмечает, что его команде было по-настоящему тяжело, особенно после матча Лиги Чемпионов против "Милана" посреди недели.

"Это одна из самых упорных побед со счетом 3:0 за все времена. Нам пришлось отдать все силы. Это были тяжелые, но честные единоборства. Физический аспект игры имел огромное значение, и нам требовалось быть к этому готовыми".

"Соперник создавал проблемы, выполняя эти пасы за спину нашим крайним защитникам. С течением времени они использовали это все больше и больше. Нам пришлось побегать. Играть в режиме среда-суббота очень тяжело. Мы забили удивительные голы, использовав свои стандартные положения. Этот аспект имеет огромное значения в таких матчах. Есть матчи, когда ты должен побеждать, не показывая блестящей игры".

"Нельзя сказать, что мы были неудержимы сегодня. Нам пришлось попотеть, чтобы сыграть достойно. Мне это понравилось. Когда ты будешь оглядываться назад, то увидишь веселые матчи и важные матчи. Это был один из важных матчей", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 525

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Последние комментарии:




  1. red-scauser 18.09.2021 20:23 # red-scauser
    Чистое 1-ое место, эту машину уже не остановить!)

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  2. stalker2005 18.09.2021 20:22 # stalker2005
    Если честно то игра кристал пэлас очень понравилась.они еще попьют кровинушку у других!

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  3. lpool1 18.09.2021 20:19 # lpool1
    Одни пенсы здесь. Почему все идиоты болеют за Челси

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  4. gameboy 18.09.2021 20:15 # gameboy
    Самый упоротый Клопп

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  5. jirrort 18.09.2021 20:09 # jirrort
    Чмопп:"Один из моих самых упорных минетов"

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  6. meshuggah 18.09.2021 20:05 # meshuggah
    Норм насасывают удаления и пенки

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