Клопп: "Одна из самых упорных побед со счетом 3:0"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что счет 3:0 не дает представления, насколько тяжелым был матч против "Кристал Пэлас".

Все три свои гола в субботнем матче на "Энфилде" подопечные Клоппа забили после розыгрыша угловых, одержав крупную победу и захватив лидерство в Премьер-Лиге.



Однако Юрген отмечает, что его команде было по-настоящему тяжело, особенно после матча Лиги Чемпионов против "Милана" посреди недели.



"Это одна из самых упорных побед со счетом 3:0 за все времена. Нам пришлось отдать все силы. Это были тяжелые, но честные единоборства. Физический аспект игры имел огромное значение, и нам требовалось быть к этому готовыми".



"Соперник создавал проблемы, выполняя эти пасы за спину нашим крайним защитникам. С течением времени они использовали это все больше и больше. Нам пришлось побегать. Играть в режиме среда-суббота очень тяжело. Мы забили удивительные голы, использовав свои стандартные положения. Этот аспект имеет огромное значения в таких матчах. Есть матчи, когда ты должен побеждать, не показывая блестящей игры".



"Нельзя сказать, что мы были неудержимы сегодня. Нам пришлось попотеть, чтобы сыграть достойно. Мне это понравилось. Когда ты будешь оглядываться назад, то увидишь веселые матчи и важные матчи. Это был один из важных матчей", — сообщил Клопп Sky Sports.