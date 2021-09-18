Эдегор принес "Арсеналу" победу над "Бернли"
"Арсенал" одержал вторую подряд победу в Премьер-Лиги, забрав три очка против "Бернли" благодаря прекрасному штрафному удару Мартина Эдегора — 0:1.
Стартовый состав "бордовых" не изменился после поражения 3:1 от "Эвертона", но выздоровевший Натан Коллинс и новичок Максвел Корне оказались среди запасных.
Впервые в сезоне в старте "канониров" появился Томас Партей. Он и Эмиль Смит-Роу заменили Эйнсли Мэйтланд-Найлса и Альбера Самби Локонгу.
"Арсенал" неплохо контролировал мяч в начале матча, однако "Бернли" был настроен на борьбу, а Эшли Барнсу удалось пару раз напрячь оборону гостей.
Ключевой момент случился на 30-й минуте, когда Мартин Эдегор прекрасно исполнил стандарт с подступов к штрафной площадке, направив мяч над стенкой — 0:1.
В остатке тайма "бордовые" ничего вразумительного не показали, зато активизировались во втором тайме и стали напрягать соперника.
Однако "канониры" выдержали это давление, а ближе к концу матча стабилизировали игру и оформили победу.
"Арсенал" одержал вторую подряд победу благодаря единственному голу. Несмотря на очевидные недочеты в игре, на данной стадии результат важнее для Микеля Артеты.
"Бернли" — "Арсенал". Отчет о матче
18.09.2021 19:05
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Последние комментарии:
2 подряд победы?! давно такого праздника не было в Арсенале)
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Такими темпами и челсей обгонят. Неплохо для столичной помойки.
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Остановите эту машину кто нибудь….
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Ничего удивительного Рамсдейл в раме а Джеки нет некому привозить
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Арсигноль нащупал победную стезю я смотрю
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