Эдегор принес "Арсеналу" победу над "Бернли"

"Арсенал" одержал вторую подряд победу в Премьер-Лиги, забрав три очка против "Бернли" благодаря прекрасному штрафному удару Мартина Эдегора — 0:1.

Стартовый состав "бордовых" не изменился после поражения 3:1 от "Эвертона", но выздоровевший Натан Коллинс и новичок Максвел Корне оказались среди запасных.



Впервые в сезоне в старте "канониров" появился Томас Партей. Он и Эмиль Смит-Роу заменили Эйнсли Мэйтланд-Найлса и Альбера Самби Локонгу.



"Арсенал" неплохо контролировал мяч в начале матча, однако "Бернли" был настроен на борьбу, а Эшли Барнсу удалось пару раз напрячь оборону гостей.



Ключевой момент случился на 30-й минуте, когда Мартин Эдегор прекрасно исполнил стандарт с подступов к штрафной площадке, направив мяч над стенкой — 0:1.



В остатке тайма "бордовые" ничего вразумительного не показали, зато активизировались во втором тайме и стали напрягать соперника.



Однако "канониры" выдержали это давление, а ближе к концу матча стабилизировали игру и оформили победу.



"Арсенал" одержал вторую подряд победу благодаря единственному голу. Несмотря на очевидные недочеты в игре, на данной стадии результат важнее для Микеля Артеты.



"Бернли" — "Арсенал". Отчет о матче