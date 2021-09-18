"Сити" не смог дожать "Саутгемптон"

Кайл Уолкер "Манчестер Сити" потерял очка, не сумев найти ключей к воротам "Саутгемптона" — 0:0.

После матча Лиги Чемпионов посреди недели наставник "Сити" Хосеп Гвардиола освежил стартовый состав с помощью Кайла Уолкера, Фернандиньо, Илкая Гюндогана, Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса.

У "святых" Ян Беднарек, Кайл Уолкер-Питерс и Че Адамс заменили Ромена Перро, Мохаммеда Салису и Муссу Дженепо.

Несмотря на обилие перестановок в составе, матч посреди недели чувствовался — "Сити" выглядел чересчур летаргически.

За весь первый тайм хозяева ни разу не попал в створ, хотя нанесли несколько опасных ударов, совершили несколько опасных прострелов.

"Саутгемптон" играл так, что вызывал чувство разочарования у своего соперника. Единственный точный удар до перерыва, кстати, нанесли гости, хотя это и не стало проблемой для Эдерсона.

После перерыва игра не изменилась. У хозяев лишь Аке, отличившийся против "РБ Лейпциг", опасно пробил головой. А на 61-й минуте Уолкер сбил в своей штрафной Адама Армстронга, однако система VAR предотвратила удаление Кайла и пенальти в ворота "Сити".

Этот тревожный звоночек не вывел "горожан" из спячки. "Святые" играли весьма симпатично и явно поживее впереди.

В концовке хозяева все же прижали своего соперника и принялись оказывать серьезное давление. На последней минуте Стерлинг даже отправил мяч в чужие ворота, однако система VAR зафиксировала офсайд.

"Сити" выглядел чересчур сонно, вдобавок "горожан" вновь подвело отсутствие чистого нападающего. "Саутгемптон" определенно может занести эту ничью себе в актив.

"Манчестер Сити" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2021 19:00

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  1. emily-lfc-2005 18.09.2021 19:10 # emily-lfc-2005
    С победой Великого Ливерпуля!!!!

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  2. iska95 18.09.2021 19:08 # iska95
    Святые поздравляю с ничьей!
    Труманку срочно на страпон

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  3. b84 18.09.2021 19:03 # b84
    заебись

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  4. felix-the-cat 18.09.2021 19:03 # felix-the-cat
    Короли обоссаны как и мамаша тру макаки

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  5. kos9k 18.09.2021 19:03 # kos9k
    КОРОЛИ!!!

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  6. slash-lfc 18.09.2021 19:02 # slash-lfc
    В след туре дожмут личинку на главный пластмассовый клубишко из Ландана

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  7. true-manc 18.09.2021 19:02 # true-manc
    КОРОЛИ...

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  8. electric 18.09.2021 19:02 # electric
    АХАХАХААХАХХАХАХАХХАХАХАХА

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  9. timac 18.09.2021 19:02 # timac
    КОРОЛЬ УМЕР!

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  10. naby-keita 18.09.2021 19:02 # naby-keita
    с победой

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