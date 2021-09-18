"Сити" не смог дожать "Саутгемптон"

"Манчестер Сити" потерял очка, не сумев найти ключей к воротам "Саутгемптона" — 0:0.

После матча Лиги Чемпионов посреди недели наставник "Сити" Хосеп Гвардиола освежил стартовый состав с помощью Кайла Уолкера, Фернандиньо, Илкая Гюндогана, Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса.



У "святых" Ян Беднарек, Кайл Уолкер-Питерс и Че Адамс заменили Ромена Перро, Мохаммеда Салису и Муссу Дженепо.



Несмотря на обилие перестановок в составе, матч посреди недели чувствовался — "Сити" выглядел чересчур летаргически.



За весь первый тайм хозяева ни разу не попал в створ, хотя нанесли несколько опасных ударов, совершили несколько опасных прострелов.



"Саутгемптон" играл так, что вызывал чувство разочарования у своего соперника. Единственный точный удар до перерыва, кстати, нанесли гости, хотя это и не стало проблемой для Эдерсона.



После перерыва игра не изменилась. У хозяев лишь Аке, отличившийся против "РБ Лейпциг", опасно пробил головой. А на 61-й минуте Уолкер сбил в своей штрафной Адама Армстронга, однако система VAR предотвратила удаление Кайла и пенальти в ворота "Сити".



Этот тревожный звоночек не вывел "горожан" из спячки. "Святые" играли весьма симпатично и явно поживее впереди.



В концовке хозяева все же прижали своего соперника и принялись оказывать серьезное давление. На последней минуте Стерлинг даже отправил мяч в чужие ворота, однако система VAR зафиксировала офсайд.



"Сити" выглядел чересчур сонно, вдобавок "горожан" вновь подвело отсутствие чистого нападающего. "Саутгемптон" определенно может занести эту ничью себе в актив.



"Манчестер Сити" — "Саутгемптон". Отчет о матче