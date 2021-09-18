"Сити" не смог дожать "Саутгемптон"
"Манчестер Сити" потерял очка, не сумев найти ключей к воротам "Саутгемптона" — 0:0.
После матча Лиги Чемпионов посреди недели наставник "Сити" Хосеп Гвардиола освежил стартовый состав с помощью Кайла Уолкера, Фернандиньо, Илкая Гюндогана, Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса.
У "святых" Ян Беднарек, Кайл Уолкер-Питерс и Че Адамс заменили Ромена Перро, Мохаммеда Салису и Муссу Дженепо.
Несмотря на обилие перестановок в составе, матч посреди недели чувствовался — "Сити" выглядел чересчур летаргически.
За весь первый тайм хозяева ни разу не попал в створ, хотя нанесли несколько опасных ударов, совершили несколько опасных прострелов.
"Саутгемптон" играл так, что вызывал чувство разочарования у своего соперника. Единственный точный удар до перерыва, кстати, нанесли гости, хотя это и не стало проблемой для Эдерсона.
После перерыва игра не изменилась. У хозяев лишь Аке, отличившийся против "РБ Лейпциг", опасно пробил головой. А на 61-й минуте Уолкер сбил в своей штрафной Адама Армстронга, однако система VAR предотвратила удаление Кайла и пенальти в ворота "Сити".
Этот тревожный звоночек не вывел "горожан" из спячки. "Святые" играли весьма симпатично и явно поживее впереди.
В концовке хозяева все же прижали своего соперника и принялись оказывать серьезное давление. На последней минуте Стерлинг даже отправил мяч в чужие ворота, однако система VAR зафиксировала офсайд.
"Сити" выглядел чересчур сонно, вдобавок "горожан" вновь подвело отсутствие чистого нападающего. "Саутгемптон" определенно может занести эту ничью себе в актив.
"Манчестер Сити" — "Саутгемптон". Отчет о матче
18.09.2021 19:00
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Последние комментарии:
С победой Великого Ливерпуля!!!!
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Святые поздравляю с ничьей!
Труманку срочно на страпон
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заебись
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Короли обоссаны как и мамаша тру макаки
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КОРОЛИ!!!
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В след туре дожмут личинку на главный пластмассовый клубишко из Ландана
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КОРОЛИ...
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АХАХАХААХАХХАХАХАХХАХАХАХА
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КОРОЛЬ УМЕР!
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с победой
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