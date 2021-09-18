МЮ определился с трансферной целью номер один на следующее лето

"Манчестер Юнайтед" избрал полузащитника Деклана Райса своей трансферной целью номер один на следующее летом.

Минувшим летом главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер основательно укрепил состав своей команды, купив Рафаэля Варана, Джейдона Санчо и Криштиану Роналду.



Центр поля "Юнайтед" пока остается без усиления, однако Сульшер планирует этим плотно заняться следующим летом, а в качестве наиболее желанного игрока в эту зону "дьяволы" рассматривают Райса, утверждает The Independent.



"Юнайтед" имеет давний интерес к Райсу, однако минувшим летом "Вест Хэм" установил за Деклана цену в 100 миллионов фунтов, что было чересчур для "дьяволов", учитывая их прочие траты.



Предполагается, что сам Райс был бы заинтересован в этом переходе, однако в борьбе за 22-летнего англичанина "Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Манчестер Сити".