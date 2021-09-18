Хадсон-Одои собирается выступать за сборную Ганы

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои все ближе к тому, чтобы начать выступать за сборную Ганы.

20-летний Хадсон-Одои находится в непростых отношения с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом и FA. Два года назад Каллум стал самым молодым игроком, принявшим участие в официальном матче за "трех львов", но далее ему пришлось мириться с выступлением за команду U-21.



Дошло до того, что Хадсон-Одои отказался от вызова в молодежную сборную Англии на отборочные матчи к Чемпионату Европы против Румынии и Косово ранее в сентябре.



По информации Daily Mail, Каллум склоняется к тому, чтобы сменить сборную, благо правила ФИФА позволяют ему это сделать в силу возраста, несмотря на то, что он уже заигран за Англию.



Чтобы дебютировать за Гану, Хадсон-Одои придется выждать трехлетний период с момента последнего матча за Англии. Этот срок истечет в ноябре 2022, однако это не проблема для Каллума, если он сможет поучаствовать на Чемпионате Мира в Катаре.