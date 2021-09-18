Шерингем: "Сульшер должен выиграть трофей в этом сезоне"

Оле Гуннар Сульшер Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем заявил, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер обязан выиграть трофей в этом сезоне.

"Юнайтед" все еще находится в поисках своего первого трофея при Сульшере, однако Шерингему кажется, что после второго места в прошлом сезоне и летних покупок Криштиану Роналду, Джейдона Санчо, Рафаэля Варана "дьяволы" больше не имеют права на ошибку.

"Оле должен выиграть трофей в этом сезоне, и я говорю это без тени сомнения. Быть вокруг и около — недостаточно".

"Это будет источником давления на него в этом году, и он понимает это. Он знает, что необходимо, чтобы сохранять свою работу на топ-уровне. Я вполне уверен, что он выиграет что-нибудь".

"Юнайтед" становится лучше. Когда ты смотришь на футбольный клуб, ты пытаешься разглядеть прогресс. У них был спад после ухода сэра Алекса, и то был проблемный период, но посмотрите, где они финишировали при Оле. Они стали попадать в финалы и приближаться к трофеям, поэтому их ситуация выглядит лучше. А теперь настало время что-нибудь выиграть, и это усложняет жизнь Оле", — цитирует Шерингема Manchester Evening News.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, Шерингем

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. scholes18 18.09.2021 15:49 # scholes18
    ничего никому он не должен, главное, что атмосфера в раздевалке норм))

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  2. mancunia-planet 18.09.2021 15:24 # mancunia-planet
    Каждый год одно и то же. Пошли все нахуй!

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  3. jirrort 18.09.2021 15:05 # jirrort
    Кубок по продаже футболок уже есть,дальше без мотивации будут играть,задача на сезон выполнена.

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