Шерингем: "Сульшер должен выиграть трофей в этом сезоне"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем заявил, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер обязан выиграть трофей в этом сезоне.

"Юнайтед" все еще находится в поисках своего первого трофея при Сульшере, однако Шерингему кажется, что после второго места в прошлом сезоне и летних покупок Криштиану Роналду, Джейдона Санчо, Рафаэля Варана "дьяволы" больше не имеют права на ошибку.



"Оле должен выиграть трофей в этом сезоне, и я говорю это без тени сомнения. Быть вокруг и около — недостаточно".



"Это будет источником давления на него в этом году, и он понимает это. Он знает, что необходимо, чтобы сохранять свою работу на топ-уровне. Я вполне уверен, что он выиграет что-нибудь".



"Юнайтед" становится лучше. Когда ты смотришь на футбольный клуб, ты пытаешься разглядеть прогресс. У них был спад после ухода сэра Алекса, и то был проблемный период, но посмотрите, где они финишировали при Оле. Они стали попадать в финалы и приближаться к трофеям, поэтому их ситуация выглядит лучше. А теперь настало время что-нибудь выиграть, и это усложняет жизнь Оле", — цитирует Шерингема Manchester Evening News.