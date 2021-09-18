Андерсен уверен, что "Пэлас" способен огорчить "Ливерпуль"

Защитник "Кристал Пэлас" Йоаким Андерсен уверен, что его команда способна огорчить "Ливерпуль" в субботнем матче Премьер-Лиги.

В прошлом сезоне Андерсон помог "Фулхэму", где он выступал на правах аренды из "Лиона", набрать четыре очка против "Ливерпуля", включая победу 0:1 на "Энфилде".



Теперь 25-летний датчанин готов поделиться со своей новой командой знаниями, как можно обыграть "красных".



"Есть вещи, в которых мы должны быть хороши всегда. Например, пользоваться своими шансами, когда играем против лучших команд".



"Ливерпуль" — это та команда, которая хочет играть очень агрессивно и высоко прессинговать. Нам с "Фулхэмом" удалось преуспеть против них в том числе благодаря тому, что мы преодолевали первую линию прессинга и были спокойны в розыгрыше мяча. Если нам удастся это снова, то у нас будет много свободного пространства, чтобы выводить на своих нападающих один на один, а впереди у нас много мастерства".



"Надеюсь, нам это удастся. Я просто думаю, у нас есть игроки, способные навредить им".



"Ливерпуль" — одна из лучших команд в мире, поэтому нам нужно быть резкими, равно как это было против "Фулхэма". Мы с командой хорошо себя чувствуем и готовы побороться", — сообщил Андерсен Daily Mail.