Андерсен уверен, что "Пэлас" способен огорчить "Ливерпуль"
Защитник "Кристал Пэлас" Йоаким Андерсен уверен, что его команда способна огорчить "Ливерпуль" в субботнем матче Премьер-Лиги.
В прошлом сезоне Андерсон помог "Фулхэму", где он выступал на правах аренды из "Лиона", набрать четыре очка против "Ливерпуля", включая победу 0:1 на "Энфилде".
Теперь 25-летний датчанин готов поделиться со своей новой командой знаниями, как можно обыграть "красных".
"Есть вещи, в которых мы должны быть хороши всегда. Например, пользоваться своими шансами, когда играем против лучших команд".
"Ливерпуль" — это та команда, которая хочет играть очень агрессивно и высоко прессинговать. Нам с "Фулхэмом" удалось преуспеть против них в том числе благодаря тому, что мы преодолевали первую линию прессинга и были спокойны в розыгрыше мяча. Если нам удастся это снова, то у нас будет много свободного пространства, чтобы выводить на своих нападающих один на один, а впереди у нас много мастерства".
"Надеюсь, нам это удастся. Я просто думаю, у нас есть игроки, способные навредить им".
"Ливерпуль" — одна из лучших команд в мире, поэтому нам нужно быть резкими, равно как это было против "Фулхэма". Мы с командой хорошо себя чувствуем и готовы побороться", — сообщил Андерсен Daily Mail.
18.09.2021 14:00
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