Клопп объяснил, почему Ван Дейк не сыграл с "Миланом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему защитник Виргил Ван Дейк не сыграл с "Миланом" в Лиге Чемпионов.

С началом нового сезона Ван Дейк, отсутствовавший с октября прошлого года из-за серьезной травмы колена, вернулся в стартовый состав "красных" и заиграл как ни в чем не бывало.



Однако победный для "Ливерпуля" матч против "Милана" в минувшую среду (3:2) Виргил провел на скамейке запасных. У 30-летнего голландца нет никаких проблем, однако Клопп решил проявить осторожность и поберечь своего подопечного.



"Для Виргила это все еще расширенный предсезонный период после длительного отсутствия".



"Он был в полном порядке, мог сыграть, но я хотел поступить благоразумно. Я не хочу говорить о травмах из прошлого, но это были тяжелые травмы — у всех четырех наших защитников, включая Ибу (Конате), который пропустил полгода".



"Эти парни обладают невероятным мастерством, и нам лишь остается определить подходящую пару. С "Миланом" все сработало хорошо. Я не всегда буду поступать таким образом, но для столь ранней стадии сезона это было правильно", — цитирует Клоппа The Independent.