Клаттенбург вспомнил, как запустил бутсой в Моуриньо

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург вспомнил, как однажды запустил бутсой в тренера Жозе Моуриньо, тогда возглавлявшего "Манчестер Юнайтед".

Тот памятный Клаттенбургу матч случился в январе 2017, за месяц до ухода Марка из Премьер-Лиги. Один из самых авторитетных английских арбитров понял, что это слишком нервная работа для него.



"Меня часто спрашивают про матч, который убедил меня оставить Премьер-Лигу. Далее я вспоминаю такой момент, когда я был ближе всего к мысли: "Знаете, плевать я хотел на это все".



"То был "Стоук" против "Манчестер Юнайтед" 21 января 2017. Уэйн Руни покорил рекорд результативности сэра Бобби Чарльтона в "Манчестер Юнайтед", забив в концовке со штрафного и добыв ничью 1:1. Вскоре после финального свистка в мою раздевалку постучали, и главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо зашел ко мне. Я как раз снимал свои бутсы".



"Я сказал: "Должно быть, ты рад на сей раз. Ты не можешь обвинить меня в ничьей, не так ли?"



"Могу", — ответил он. Он начал говорить об игре рукой в штрафной площади защитником "Стоука" Райаном Шоукроссом".



"Я сказал: "Что ты имеешь ввиду? Я поступил правильно, я знаю это". Он ответил: "Нет. Я посмотрел видео. Ты ошибся".



"Он продолжал и продолжал. Заткнись уже, ладно? Я взял свою бутсу и запустил в стену рядом с ним".



"Я сказал: "Вали нахрен из моей раздевалки. Убирайся!"



"Моуриньо застыл. Я потерял контроль над собой. Мне уже было на*рать. Он не знал, что и сказать. Я был сыт по горло всеми этими играми разума".



"Пока я ехал за рулем домой, то снова и снова обдумывал инцидент с Шоукроссом. Я посмотрел разбор по Match of the Day и убедился, что поступил правильно — мяч скользнул ему по груди. Так почему Моуриньо строил из себя дурачка со мной?"



"Я отправился спать той ночью, чувствуя, что с меня хватит. Я подумал: "Знаете что. Я не хочу больше возиться с такими идиотами", — цитирует Клаттенбурга Daily Mail.