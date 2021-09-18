Клаттенбург вспомнил, как запустил бутсой в Моуриньо
Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург вспомнил, как однажды запустил бутсой в тренера Жозе Моуриньо, тогда возглавлявшего "Манчестер Юнайтед".
Тот памятный Клаттенбургу матч случился в январе 2017, за месяц до ухода Марка из Премьер-Лиги. Один из самых авторитетных английских арбитров понял, что это слишком нервная работа для него.
"Меня часто спрашивают про матч, который убедил меня оставить Премьер-Лигу. Далее я вспоминаю такой момент, когда я был ближе всего к мысли: "Знаете, плевать я хотел на это все".
"То был "Стоук" против "Манчестер Юнайтед" 21 января 2017. Уэйн Руни покорил рекорд результативности сэра Бобби Чарльтона в "Манчестер Юнайтед", забив в концовке со штрафного и добыв ничью 1:1. Вскоре после финального свистка в мою раздевалку постучали, и главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо зашел ко мне. Я как раз снимал свои бутсы".
"Я сказал: "Должно быть, ты рад на сей раз. Ты не можешь обвинить меня в ничьей, не так ли?"
"Могу", — ответил он. Он начал говорить об игре рукой в штрафной площади защитником "Стоука" Райаном Шоукроссом".
"Я сказал: "Что ты имеешь ввиду? Я поступил правильно, я знаю это". Он ответил: "Нет. Я посмотрел видео. Ты ошибся".
"Он продолжал и продолжал. Заткнись уже, ладно? Я взял свою бутсу и запустил в стену рядом с ним".
"Я сказал: "Вали нахрен из моей раздевалки. Убирайся!"
"Моуриньо застыл. Я потерял контроль над собой. Мне уже было на*рать. Он не знал, что и сказать. Я был сыт по горло всеми этими играми разума".
"Пока я ехал за рулем домой, то снова и снова обдумывал инцидент с Шоукроссом. Я посмотрел разбор по Match of the Day и убедился, что поступил правильно — мяч скользнул ему по груди. Так почему Моуриньо строил из себя дурачка со мной?"
"Я отправился спать той ночью, чувствуя, что с меня хватит. Я подумал: "Знаете что. Я не хочу больше возиться с такими идиотами", — цитирует Клаттенбурга Daily Mail.
18.09.2021 12:00
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нормально так придворная клоунесса на тру манке погорела.
Моур выигрывал ЛЧ с Порту и Интером, а Гвардиола с 2 млрд вложениями в Сити был обоссан Тухелем в финале.
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Да уж, как то я кинул тапок в кота, а попал в тещу. Думаю это нормально.
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грамотная струя на мерзкого карлика чмоуриньё. Слава Богу, что этого позорного балабола вышвырнули из всех команд АПЛ, пусть теперь в Италии скулит на пресс конференциях и заводит свои автобусы на полтора сезона.
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