Гвардиола пригрозил уйти, если фанаты будут им недовольны
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пригрозил покинуть клуб, если фанаты будут им недовольны.
На текущей неделе Гвардиола получил нагоняй со стороны генерального секретаря официального клуба болельщиков "Сити" Кевина Паркера за свой призыв к фанатам лучше поддерживать команду.
Гвардиола уже сказал, что не будет приносить извинений. Более того, каталонец готов оставить свою работу если болельщики продолжат возмущаться.
"Клуб всегда важнее всего, а самая важная часть клуба — это фанаты. На них здесь все держится. Мы же останемся в прошлом. Но я люблю этот клуб и являюсь его частью, иначе бы это не был мой шестой сезон здесь. Меня бы не было здесь. Так что я часть клуба".
"Поэтому я так расстроен, сердит и разочарован из-за того, что это парень (Паркер) указывает мне, что я должен делать, хотя я четко знаю, каковы были мои намерения. Но опять же — когда люди не будут рады мне, я уйду. Это точно", — цитирует Гвардиолу The Independent.
18.09.2021 11:00
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Последние комментарии:
КОРОЛЕВА!
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Понял что попал в гарем к Тухелю....теперь елозит задом
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Неееееееет. Нельзя допустить этого! Че за хуита этот Паркер, засланный казачок!!!
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КОРОЛЬ!!!
Пеп, не слушай этого придурка паркера!
Я тебя люблю! Я всегда буду с тобой!
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Уйдет, а вместо него придет Моуринью.
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отмазка уже готова, не выиграл ЛЧ из-за фанатов
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