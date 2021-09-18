Гвардиола пригрозил уйти, если фанаты будут им недовольны

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пригрозил покинуть клуб, если фанаты будут им недовольны.

На текущей неделе Гвардиола получил нагоняй со стороны генерального секретаря официального клуба болельщиков "Сити" Кевина Паркера за свой призыв к фанатам лучше поддерживать команду.



Гвардиола уже сказал, что не будет приносить извинений. Более того, каталонец готов оставить свою работу если болельщики продолжат возмущаться.



"Клуб всегда важнее всего, а самая важная часть клуба — это фанаты. На них здесь все держится. Мы же останемся в прошлом. Но я люблю этот клуб и являюсь его частью, иначе бы это не был мой шестой сезон здесь. Меня бы не было здесь. Так что я часть клуба".



"Поэтому я так расстроен, сердит и разочарован из-за того, что это парень (Паркер) указывает мне, что я должен делать, хотя я четко знаю, каковы были мои намерения. Но опять же — когда люди не будут рады мне, я уйду. Это точно", — цитирует Гвардиолу The Independent.