Фабиньо назвал двух главных фаворитов Премьер-Лиги

Фабиньо Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо не относит свою команду к числу главных фаворитов этого сезона Премьер-Лиги.

"Ливерпуль" весьма удачно начал новую кампанию и после четырех туров имеет в своем активе 10 очков, как и три другие лидирующие команды.

До прошлого сезона "красные" на протяжении двух кампаний сражались за титул Премьер-Лиги, однако 27-летний бразилец считает, что на сей раз у "Манчестер Сити" и "Челси" шансы на чемпионство выше.

"Думаю, "Манчестер Сити" — фаворит. Они действующие чемпионы, и они продолжают укреплять свой состав, как и каждый сезон".

"Они, даже становясь чемпионами и выигрывая трофеи, всегда хотят получить усиление, поэтому они фавориты сезона".

"Челси", действующие победители Лиги Чемпионов, тоже продолжают покупать. Думаю, они тоже являются фаворитом. Это две очень сильные команды", — сообщил Фабиньо ESPN Brazil.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2021 10:00

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  1. electric 18.09.2021 10:03 # electric
    КНЯЗЬ!!!
    Красиво о6лил мешков, что те даже не влупились.
    2 транжиры мирового футбола. У одной даже 0 ЛЧ.

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