Фабиньо назвал двух главных фаворитов Премьер-Лиги

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо не относит свою команду к числу главных фаворитов этого сезона Премьер-Лиги.

"Ливерпуль" весьма удачно начал новую кампанию и после четырех туров имеет в своем активе 10 очков, как и три другие лидирующие команды.



До прошлого сезона "красные" на протяжении двух кампаний сражались за титул Премьер-Лиги, однако 27-летний бразилец считает, что на сей раз у "Манчестер Сити" и "Челси" шансы на чемпионство выше.



"Думаю, "Манчестер Сити" — фаворит. Они действующие чемпионы, и они продолжают укреплять свой состав, как и каждый сезон".



"Они, даже становясь чемпионами и выигрывая трофеи, всегда хотят получить усиление, поэтому они фавориты сезона".



"Челси", действующие победители Лиги Чемпионов, тоже продолжают покупать. Думаю, они тоже являются фаворитом. Это две очень сильные команды", — сообщил Фабиньо ESPN Brazil.