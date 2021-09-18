Фабиньо назвал двух главных фаворитов Премьер-Лиги
Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо не относит свою команду к числу главных фаворитов этого сезона Премьер-Лиги.
"Ливерпуль" весьма удачно начал новую кампанию и после четырех туров имеет в своем активе 10 очков, как и три другие лидирующие команды.
До прошлого сезона "красные" на протяжении двух кампаний сражались за титул Премьер-Лиги, однако 27-летний бразилец считает, что на сей раз у "Манчестер Сити" и "Челси" шансы на чемпионство выше.
"Думаю, "Манчестер Сити" — фаворит. Они действующие чемпионы, и они продолжают укреплять свой состав, как и каждый сезон".
"Они, даже становясь чемпионами и выигрывая трофеи, всегда хотят получить усиление, поэтому они фавориты сезона".
"Челси", действующие победители Лиги Чемпионов, тоже продолжают покупать. Думаю, они тоже являются фаворитом. Это две очень сильные команды", — сообщил Фабиньо ESPN Brazil.
18.09.2021 10:00
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КНЯЗЬ!!!
Красиво о6лил мешков, что те даже не влупились.
2 транжиры мирового футбола. У одной даже 0 ЛЧ.
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