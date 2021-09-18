Каррагер назвал игроков МЮ, которым приход Роналду навредит

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал игроков "Манчестер Юнайтед", которым появление Криштиану Роналду пойдет во вред.

Каррагер чувствует, что изначально покупка Роналду или другого центрального нападающего не входила в планы "Юнайтед" на минувшее лето, но поскольку Криштиану практически гарантировано место в стартовом составе, другим игрокам придется под это подстраиваться.



"Поражение "Юнайтед" в Лиге Чемпионов во вторник является классическим примером, когда тренер перемудрил с выбором состава, производя изменения только для того, чтобы каждый оставался счастливым. Это может стать повторяющейся проблемой, в основе которой переход Роналду".



"Если быть предельно честным, "Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Роналду, только когда узнал, что его собирается купить "Манчестер Сити". Если бы они начинаи трансферное окно с приоритетом насчет центрального нападающего, они бы купили его до того, как заплатили 72.9 млн. фунтов за Санчо".



"Мне казалось, что центральный нападающий нужен "Юнайтед" сильнее, чем Санчо, потому что Мейсон Гринвуд может играть правого флангового нападающего. Вместо этого "Юнайтед" начал сезон с Гринвудом в качестве 9-го номера, и Мейсон был в огне, а Поль Погба заслужил огромную похвалу, действуя на левом краю полузащиты".



"Затем возникла возможность заполучить Роналду, и их планы радикально изменились. Роналду перешел не для того, чтобы быть игроком ротации. Когда он здоров, он будет играть центрального нападающего. Это означает, что позиции других будут регулярно меняться".



"Больше всего это повлияет на Санчо, который теперь соперничает с Гринвудом за позицию справа. В двух своих первых матчах за "Юнайтед" он играл слева, сменив фланг посреди недели, чтобы быть поспешно замененным, когда команд осталась вдесятером".



"Также будут последствия для Погба. После многообещающего начала он вернулся на позицию центрального полузащитника против "Вулверхэмптона", "Ньюкасла" и в заключительный час посреди недели, когда мы увидели те самые недочеты, что определяют всю его карьеру в "Юнайтед".



"Где будет место для Маркуса Рэшфорда, когда тот вернется в строй после травмы? И куда деть Эдинсона Кавани, о котором Сульшер говорил на своей последней пресс-конференции. Кажется, что тренер не хочет, чтобы кто-нибудь из его звезд чувствовал себя запасным".



"Тренерам нравится говорить, что они приветствуют головную боль при определении состава. Если ты будешь слишком озабочен, чтобы обеспечить игроков игровым временем, ты можешь нарушить баланс команды и стабильность игры", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.