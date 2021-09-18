Мойес поведал, что Лингард никогда не был близок к возвращению в "Вест Хэм"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес признался, что его клуб никогда не был близок к покупке полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

На протяжении всего минувшего лета не утихали слухи насчет возвращения Лингарда в "Вест Хэм", где он забил девять голов в 16 матчах во время аренды во второй половине прошлого сезона.



Однако Мойес с самого начала знал, что вернуть 28-летнего англичанина не удастся. Дэвид понял это, поговорив со своим коллегой Оле Гуннаром Сульшером из "Юнайтед".



"Оле еще в начале трансферного окна дал довольно четко мне понять, что хочет сохранить его. Поэтому я довольно рано узнал, что он не покинет "Манчестер Юнайтед".



"Я слышал много всяких вещей, но благодаря личному разговору с Оле я ясно понимал, что он останется", — цитирует Мойеса Sky Sports.