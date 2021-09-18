Тухель: "Думал, Кейн перейдет в "Сити"

Рулевой "Челси" Томас Тухель признался, что ожидал перехода нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейн в "Манчестер Сити".

Минувшим летом Кейн был целью номер один "Сити" на замену Серхио Агуэро, но в итоге Харри сохранил верность "Тоттенхэму".



Тухель рад, что Кейн остался, но отнюдь не из-за того, что конкурент "Челси" не получил усиление. Томас также признается, что некоторый интерес к Харри до покупки Ромелу Лукаку проявлял и его клуб, но "синие" так и не сделали свой запрос.



"Я думал, этот переход состоится. Мне не было страшно, но если бы это случилось, то было бы очень интересно посмотреть, как изменится стиль игры "Манчестер Сити".



"Мы никого не боимся. Мы готовы к соперничеству с любым, и "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сильны, как никто другой в этой лиге. С такими командами мы и хотим соперничать, и это нормально, что они сражаются за лучших игроков. Поэтому я думал, что этот переход может состояться".



"С одной стороны я рад, что он остался. Приятно, что в футболе все еще есть игроки, которые выступают только за один клуб. Харри Кейн олицетворят "Тоттенхэм". Я не имею никакого отношения к "Тоттенхэму" и никогда не работал с ними, но когда я думаю про "Тоттенхэм" последних 10 лет, я думаю о Хари Кейне, и это мило".



"Точно так же, думая о Месси, ты думаешь о "Барселоне", и очень сложно осознавать, что теперь он играет за другой клуб. Так было бы и с Харри Кейном".



"Так что в этом плане я рад. Часть меня все еще является фанатом, и я рад, когда игроки проявляют преданность".



"Также приятно, что Ромелу вернулся в "Челси". Некоторые вещи хорошо подходят друг другу, и не нужно их менять".



"Что касается нас, то его (Кейна) имени никогда не было в нашем списке, и я никогда не ходил к Марине (Грановской) с просьбой купить его нам. Клуб сам уладил эту ситуацию".



"Вокруг игроков много людей: их агенты, советники, посредники. У нас была информация от этих людей, но мы так и не приблизились к той точке, чтобы почувствовать соперничество наших клубов. Это никогда не было настолько близко", — цитирует Тухеля Evening Standard.