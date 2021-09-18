С "Дерби" снимут 12 очков, а затем еще девять

В клубе Чемпионшипа "Дерби" вводится временная администрация, что по правилам Футбольной Лиги повлечет снятие 12 очков с клуба.

Несмотря на катастрофическую финансовую ситуацию и несколько неудачных попыток продажи клуба, Уэйн Руни остался на посту главного тренера "Дерби" минувшим летом.



"Бараны" начали новый сезон Чемпионшипа, набрав семь очков в семи первых матчах. Подопечные Руни находятся в двух баллах над зоной вылета, но теперь задача Уэйна резко усложняется.



После провала переговоров с очередным потенциальным покупателем "Дерби" был вынужден признать свою финансовую несостоятельность, и теперь выводить клуб из этого положения будут кризисные менеджеры временной администрации.



Таким образом, Футбольная Лига автоматически снимет с "баранов" 12 очков, что предписано правилами, но и это еще не все.



Как сообщает Sky Sports, дополнительно Футбольная Лига собирается снять с "Дерби" еще девять очков — за нарушения правил финансового фейр-плей в период с 2016 по 2018 год. Клуб и лига несколько лет спорили насчет этого, но на текущей неделе пришли к компромиссу.



Таким образом, после снятия 21 очка "Дерби" окажется на самом дне Чемпионшипа с -14 баллами. При этом клуб с "Прайд Парк" все еще находится под трансферным эмбарго.