5-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 18 сентября, шестью поединками продолжится 5-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — БРЕНТФОД 14:30



"Вулверхэмптон" практически во всех матчах этого сезона демонстрировал хороший футбол, но только в прошлый уикенд одержал свою первую победу. "Брентфорд" же неделю назад потерпел свое первое поражение, но все равно имеет на два очка больше своего соперника. "Волки" ни разу не уступили в четырех последних встречах с "пчелами" в чемпионате, включая самую свежую — победу 3:0 над "Молинью" в январе 2018.



Стартовый состав "Вулверхэмптона" может остаться неизменным в четвертом матче кряду.



У "Брентфорда" с первых минут может выйти Фрэнк Оньека, пропустивший поражение от "Брайтона" из-за коронавируса. Джош Дасилва по-прежнему травмирован.



НОРВИЧ — УОТФОРД 17:00



"Норвич" забил лишь один гол после возвращения в Премьер-Лигу и до сих пор не набрал очков. "Уотфорд", другой новичок дивизиона, имеет в своем активе три балла, но набрал их в первом туре, после которого последовали три поражения кряду. "Канарейки" проиграли все четыре последние встречи с "шершнями", включая два раза по 1:0 в прошлом сезоне Чемпионшипа.



"Норвич" снова может рассчитывать на Димитриса Яннулиса и Джоша Сарджента, пропустивших матч с "Арсеналом" из-за небольших травм. Кристоф Циммерма, Сэм Байрам и Пшемыслав Плахета вернуться не готовы.



Крайний защитник "Уотфорда" Кико Фемения уже возобновил тренировки после повреждения задней поверхности бедра. Поправился и Бен Фостер, но Жоао Педро все еще нужно время.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — САУТГЕМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" забил 16 голов в трех последних домашних матчах с учетом всех соревнований, что не предвещает ничего хорошего "Саутгемптону", который не знает побед уже шесть поединков Премьер-Лиги кряду. "Горожане" выиграли восемь из девяти последних встреч со "святыми" в чемпионате, за исключением поражения 1:0 на "Сент-Мэри" в июле 2020.



Защитник "Сити" Джон Стоунс отсутствует с мышечной травой, у Эмерика Лапорта проблемы с пахом. Кевин Де Брюйне и Фил Фоден вернулись посреди недели.



Нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг поборол коронавирус. Уилл Смоллбоун едва возобновил тренировки и играть пока не готов. Тео Уолкотт и Стюарт Армстронг продолжают лечиться.



ЛИВЕРПУЛЬ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" провел хорошую неделю, в прошлый уикенд разгромив "Лидс", а затем также тремя голами огорчив "Милан" в Лиге Чемпионов. "Кристал Пэлас" имел целую неделю на подготовку после яркой победы 3:0 над "Тоттенхэмом". "Красные" выиграли все восемь последних встреч с "орлами" в Премьер-Лиге с общим счетом 24:5.



Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино пропустит третий матч кряду из-за травмы задней поверхности бедра. Харви Эллиотт приходит в себя после операции на лодыжке.



Натан Фергюсон и Эберечи Эзе остаются в лазарете "Пэлас".



БЕРНЛИ — АРСЕНАЛ 17:00 Онлайн-трансляция



Тренер Шон Дайч едва заключил новый четырехлетний контракт и хотел бы отметить это событие положительным результатом. Микель Артета после победы 1:0 над "Норвичем" в прошлый уикенд заявил, что то была его лучшая неделя в карьере, поэтому три очка на "Терф Мур", наверное, стали бы просто эпохальным событием для наставника "Арсенала". "Бордовые" не проиграли ни одной из трех последних встреч с "канонирами", хотя в 10 предыдущих в рамках Премьер-Лиги потерпели 10 поражений.



"Бернли" по-прежнему лишен Коннора Робертса, Кевина Лонга и Дейла Стивенса, но выздоровевший Натан Коллинс и новичок Максвел Корне рвутся в бой.



"Арсеналу" предстоит оценить состояние полузащитника Томаса Партея, который лишь на прошлой неделе вернулся в строй. Гранит Джака дисквалифицирован, Роб Холдинг и Мохамед Эльнени травмированы.



АСТОН ВИЛЛА — ЭВЕРТОН 19:30 Онлайн-трансляция



"Астон Вилла" была разгромлена "Челси" в прошлый уикенд, хотя в первом тайме того матча даже затмила своего соперника по игре. "Эвертон" неожиданно расположился в возглавляющей таблицу группе команд, набрав 10 очков из 12 возможных. После возвращения в Премьер-Лигу в 2019 году "виланны" не проиграли ни одной из четырех встреч с "ирисками" (2 победы, 2 ничьи).



Вернувшиеся после 10 дней в Хорватии Эмилиано Мартинес и Эмилиано Буэндиа готовы сыграть за "Виллу". Карни Чуквуэмека, Кинан Дэвис и Трезеге травмированы.



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин пропустит еще пару недель с травмой бедра. Фабиан Дельф также вне игры. Форма Хамеса Родригеса вызывает вопросы.