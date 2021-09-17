"Арсенал" не предлагал Лакасетту новый контракт

У нападающего "Арсенала" Александра Лакасетта нет на руках предложения о новом контракте от своего клуба.

В этом сезоне Лакасетт пока отметился лишь двумя появлениями на замену, отличившись против "Вест Бромвича" в Кубке Лиги в прошлом месяце.



Еще в апреле главный тренер "Арсенала" Микель Артета говорил, что вопрос с будущим Александра будет решен летом, однако этого не произошло — клуб решил не распылять свои ресурсы, сосредоточившись на трансферах.



Как сообщает ESPN, "канониры" до сих пор не возобновили переговоры с Лакасеттом, несмотря на то, что действующий контракт 30-летнего француза истекает в конце этого сезона.



Пока неясно, предпримет ли "Арсенал" попытку сохранить Лакасетта, однако в данный момент ситуация такова, что с января Александр сможет свободно общаться с зарубежными клубами, включая "Ювентус", "Милан" и "Севилью", которые внимательно наблюдают за экс-игроком "Лиона".